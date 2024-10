英語を勉強しているが、英会話の上達を実感できない――そんな人に試してほしい1冊が『中学英語だけで面白いほど話せる!見たまま秒で言う英会話』だ。「イラストを見る→見たままを英語にする」を繰り返すことで、日本語を介さず瞬時に答える「英語の反射神経」を鍛えることができる。本稿では、著者の森秀夫さん(麗澤大学外国語学部教授)に、単数形と複数形で意味が変わる英単語について教えてもらった。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局)

単数形と複数形で意味が変わる英単語

英語では、単数形と複数形で意味が変わる単語が存在します。

例えば、“work” は「仕事」ですが、“works” になると「作品」を意味することがあります。

もちろん、“work”「仕事」の単なる複数形として、“works” が仕事を意味する場合もあるので、文脈をしっかりくみ取る力が重要です。

今回は、単数形と複数形で意味が変わる英単語を紹介します。まずは、クイズで確認してみましょう。

クイズに挑戦!

Q1〜Q4の英文には、単数形と複数形で意味が変わる単語が含まれています。

選択肢から、英文に合致するほうの意味を選択してください。

[Q1]

The airport staff checked the customs forms before allowing us to enter the country.

a)慣習

b)関税

[Q2]

The store is having a sale on household goods this weekend.

a)よいこと

b)商品

[Q3]

The company is focused on protecting the interests of its shareholders.

a)興味

b)利益

[Q4]

She bought some new clothes for the next event.

a)衣服

b)布

正解は…

[A1]b 関税

▼custom「慣習」

It is a custom in Japan to take off shoes before entering a house.

日本では、家に入る前に靴を脱ぐのが慣習です。

▼customs「関税」

The airport staff checked the customs forms before allowing us to enter the country.

空港職員は入国を許可する前に税関申告書をチェックした。

[A2]b 商品

▼good「よいこと」

He always tries to do good for others.

彼はいつも他人のためによい行いをしようとします。

▼goods「商品」

The store is having a sale on household goods this weekend.

このお店では、今週末、家庭用品のセールをやっています。

[A3]b 利益

▼interest「興味」

She has a great interest in music.

彼女は音楽にとても興味があります。

▼interests「利益」

The company is focused on protecting the interests of its shareholders.

同社は、株主の利益を守ることに重点を置いています。

[A4]a 衣服

▼cloth「布」

She used a soft cloth to clean the table.

彼女は柔らかい布でテーブルを拭きました。

▼clothes「衣服」

She bought some new clothes for the next event.

彼女は次のイベントのために新しい服を買いました。

この他にもこんな英単語があります

他にも、単数形と複数形で意味が変わる名詞はたくさんあります。よく使われる単語をいくつか紹介しましょう。

文脈をしっかり見極めて、意味が変わる単語に気をつけることが大切です。

ただし、冒頭でも述べましたが、複数形だからといって必ず意味が変わるとは限らない点に注意してください。

■manner「態度」/manners「マナー」

His polite manner made a good impression on everyone.

彼の礼儀正しい態度は、みんなに良い印象を与えました。

Good manners are important when you talk to adults.

大人と話すときには、よいマナーが大切です。

■price「個々の値段」/prices「物価」

The price of this book is $10.

この本の値段は10ドルです。

Prices are rising, and everything is more expensive now.

物価が上がっていて、今はすべてが高くなっています。

■regard「尊敬」/regards「よろしくという挨拶」

I have great regard for her kindness.

私は彼女の優しさに大いに尊敬の念を抱いています。

Please give my regards to your family.

ご家族によろしくお伝えください。

■pain「痛み」/pains「苦労」

I felt a sharp pain in my back.

背中に鋭い痛みを感じました。

She went to great pains to finish the project on time.

彼女はプロジェクトを期限内に終わらせるために大いに苦労しました。

■time「時間」/times「時代」

I don’t have enough time to finish my homework.

宿題を終わらせるのに十分な時間がありません。

These are challenging times for everyone.

これはみんなにとって厳しい時代です。

■arm「腕」/arms「武器」

He was carrying some books under his arm.

彼は数冊の本をわきに抱えていました。

The country decided to lay down its arms.

その国は武装解除を決めました。

このように、単数形と複数形で意味が変わる単語は数多く存在します。

新しい単語や表現を学んだら、ぜひ自分でアウトプットしてみてください。

アウトプットすることで、学んだ表現が定着し、あなた自身のコミュニケーションでも使えるようになります。