¡Úµð¿Í¡ÛÌçÏÆÀ¿¤¬º£¥ª¥Õ´Ý²Â¹À¤Ë»Õ»ö¡¡Ä¹ÂÇÎÏ¡õÁªµå´ã¸þ¾å¤Ø¡Ö¤¢¤ì¤ÇÍ··â¤ò¼é¤ì¤¿¤éºÇ¶¯¡×
¡ÖÀµÍ··â¼ê¡×¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¡½¡½¡£µð¿Í¡¦ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬à´Ý²½á¤ò¿ë¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤¬¤¶ì¤·¤à¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×¤Þ¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ÊÂÇ·â¤ò¤Ç¤¤º¡¢£µ·î¤ÏÂÇÎ¨£±³ä£³Ê¬¡¢£¶·î¤ÏÆ±£±³ä£¶Ê¬£·ÎÒ¤ÈÆÃ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢º£¥ª¥Õ¤ÏÂçÀèÇÚ¡¦´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Ë¶µ¤¨¤òÀÁ¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ºòµ¨Ëö¤«¤éÄê´üÅª¤Ë´Ý¤ËÂÇ·â¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÌçÏÆ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»þ¤Ï¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤ÎÎý½¬¤âÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£µ¨¤Î´Ý¤ÏÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£³ÎÒ¡¢£±£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£´£µÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¡£¤µ¤é¤ËÄ¹ÂÇÎ¨¤â£³³ä£¹Ê¬£¶ÎÒ¤È°ìÄê¤Î¿ôÃÍ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎÌçÏÆ¤Ïºòµ¨¤ÎÄ¹ÂÇÎ¨£³³ä£³Ê¬£µÎÒ¤«¤é£²³ä£·Ê¬£´ÎÒ¤È²¼Íî¡£Ä¹ÂÇÎÏ¤Î·çÇ¡¤ò¼«³Ð¤·¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÈô¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇµå¤¬¤·¤Ã¤«¤êÈ´¤±¤¿¤é¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÇÎ¨¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ëÌçÏÆ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸º¸ÂÇ¤Á¤ÇÄ¹Ç¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤ë´Ý¤ÏºÇÎÉ¤Î¼êËÜ¤È¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºòµ¨ÄÌ»»£±£°£°£°»Íµå¤òÃ£À®¤·º£µ¨¤â¥ê¡¼¥°£´°Ì¤Î£¶£µ»Íµå¤òÁª¤ó¤À´Ý¤ÎÁªµå´ã¤âÆ´¤ì¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¡Ö¡Ø¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÈÖ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤µ»½Ñ¤Ê¤ó¤Ç¡£¡Ê¸«½¬¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡Ë¤â¤¦´Ý¤µ¤ó¤Î¡ØÁ´Éô¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤ÇÍ··â¤ò¼é¤ì¤¿¤éºÇ¶¯¤Ê¤ó¤Ç¡£Â¤¬Â®¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÄ¹ÂÇ¤âÂÇ¤Æ¤Æ¡¢»Íµå¤â¼è¤ì¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì¤¬ÍýÁÛ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡Í··â¼éÈ÷¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÝÂê¤È¤¹¤ëÂÇÎÏ¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ì¤ÐÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤â¥°¥Ã¤È¶á¤Å¤¯¡£¥ª¥Õ¤Î´Ö¤Ë¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£