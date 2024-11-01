½éÀï¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ë¡ÄÌîÂ¼»á¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÆþ¤Ã¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À¡×¤È»°¼Ô»°¿¶¤¬¸ú¤¤¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ
¡¡DeNA¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë²÷¾¡¡£Å¨ÃÏ¤Ç3Ï¢¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡DeNAÂÇÀþ¤Ï3²ó¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤«¤éÅû¹á²ÅÃÒ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¤ÏËÒ½¨¸ç¤Î3¥é¥ó¤Ç²ÃÅÀ¡£DeNAÀèÈ¯¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï7²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢9²ó¤Ë¤Ï·¬¸¶¾»Ö¤Î²¡¤·½Ð¤·»àµå¤Ë¡¢³á¸¶¹·´õ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤Ç3ÅÀ¤òµó¤²ÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÃæÀîñ¥¤¬Äù¤á¡¢7¡Ý0¤Ç²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤â¡ÖÃæ4Æü¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢ºòÆü¤Î¥±¥¤¤ËÂ³¤¤¤ÆºÇ¹â¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ·ÉÎé¤·¤¿¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢31ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤Ï¡Ö¤ª¸«»ö¤Ç¤¹¤Í¡£¥Û¡¼¥¯¥¹ÂÇÀþ¤Ï½ª»Ï¿¶¤é¤µ¤ì¤ë¡¢ÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¹¤é¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¥³¡¼¥¹¤Ë·è¤á¤ë¤È¤³¤Ï·è¤á¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âÁö¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç3°ÂÂÇ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÆâÍÆ¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤Î¹âÌÚË»á¤Ï¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ã¤Æ³Æ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Á´°÷½¸Ãæ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Î©¤Á¾å¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£ÌøÅÄ¡¢·ª¸¶¤È¤â¤¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¤ß¤ó¤ÊºÇ½é»°¿¶¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Ù²ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¤É¤ó¤É¤óÅê¤²¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤Ç²¡¤µ¤ì¤Æ¤ë¡¢µ¤ÃÙ¤ì¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Èµ¤Ç÷¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿MC¤ÎÌîÂ¼¹°¼ù»á¤â¡Ö¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï2»î¹çÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤âÍ¸¶¤Ë½é¤ÃÃ¼¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¹ç¤¬¾è¤Ã¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Â¦¤¬¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£·ë¹½´Å¤¤µå¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Û¤ó¤È¤Ëµ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÆþ¤Ã¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È½é²ó¤«¤é3¼Ô»°¿¶¤ÈºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¸ú¤¤¤¿¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡DeNAÂÇÀþ¤Ï3²ó¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤«¤éÅû¹á²ÅÃÒ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¤ÏËÒ½¨¸ç¤Î3¥é¥ó¤Ç²ÃÅÀ¡£DeNAÀèÈ¯¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï7²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢9²ó¤Ë¤Ï·¬¸¶¾»Ö¤Î²¡¤·½Ð¤·»àµå¤Ë¡¢³á¸¶¹·´õ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤Ç3ÅÀ¤òµó¤²ÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÃæÀîñ¥¤¬Äù¤á¡¢7¡Ý0¤Ç²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤Î¹âÌÚË»á¤Ï¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ã¤Æ³Æ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Á´°÷½¸Ãæ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Î©¤Á¾å¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£ÌøÅÄ¡¢·ª¸¶¤È¤â¤¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¤ß¤ó¤ÊºÇ½é»°¿¶¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Ù²ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¤É¤ó¤É¤óÅê¤²¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤Ç²¡¤µ¤ì¤Æ¤ë¡¢µ¤ÃÙ¤ì¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Èµ¤Ç÷¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿MC¤ÎÌîÂ¼¹°¼ù»á¤â¡Ö¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï2»î¹çÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤âÍ¸¶¤Ë½é¤ÃÃ¼¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¹ç¤¬¾è¤Ã¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Â¦¤¬¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£·ë¹½´Å¤¤µå¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Û¤ó¤È¤Ëµ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÆþ¤Ã¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È½é²ó¤«¤é3¼Ô»°¿¶¤ÈºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¸ú¤¤¤¿¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù