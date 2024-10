とろみ極まるとろぷる食感！SUNNY PRESENCE「白きくらげスイーツ」

SUNNY PRESENCEは、台湾家庭料理レストラン「食習 近鉄あべのハルカス店」にて、台湾でも大人気の白きくらげを使った「白きくらげスイーツ」の提供を開始します。

SUNNY PRESENCE「白きくらげスイーツ」

SUNNY PRESENCEは、台湾家庭料理レストラン「食習 近鉄あべのハルカス店」(大阪府大阪市)にて、台湾でも大人気の白きくらげを使った「白きくらげスイーツ」の提供を開始します。

提供期間は2024年11月1日(金)から2024年11月30日(土)までの1か月間限定です。

【白きくらげとは】

世界三大美女の一人、楊貴妃がこよなく愛した美容食材として知られる「白きくらげ」。

その中でも、特に高品質な台湾産の生の有機白きくらげは、とろみ極まるとろぷる食感が特徴です。

多くの栄養素を含む白きくらげは、キノコの仲間で、中華圏では健康長寿の秘宝として知られており、中医学において白きくらげは、水では補えない深い渇きを癒やして、体に必要なみずみずしさを補うと言われています。

収穫したての白きくらげ

【台湾レストランならではの「白きくらげスイーツ」】

今回提供する「白きくらげスイーツ」は、台湾で古くから愛されてきた伝統的なデザートである杏仁豆腐をベースに、多くの日本の皆様にはまだ知られていない「白きくらげ」をトッピング。

台湾産の高品質な白きくらげをふんだんに使用し、とろけるような食感が口の中に広がります。

〜メニュー〜

▼ 白きくらげ杏仁豆腐

つるんとした「食習 近鉄あべのハルカス店」オリジナル杏仁豆腐と、台湾最高品質のとろぷるの白きくらげが絶妙なハーモニー。

白きくらげは、乾燥していく季節への身体の養生として台湾では今の時期に特に好まれる食材です。

ぜひ、喉や肌などの乾燥対策として体の調子をおいしく楽しく「白きくらげスイーツ」で整えましょう。

とろぷる食感

SUNNY PRESENCEが輸入販売する「阿里山白きくらげスープ」(税込1,404円)は、「神農生活 近鉄あべのハルカス店」でも購入できます。

台湾産の有機認証白きくらげを水と砂糖のみで煮込んだほんのり甘いシンプルな味わいです。

自宅でも手軽に白きくらげを楽しめます。

阿里山白きくらげスープ(税込1,404円)

〜メニュー概要〜

提供期間:2024年11月1日(金)〜11月30日(土)

提供場所:食習 近鉄あべのハルカス店

価格 :330円(税込)※フードを注文いただいた方への限定価格となります。

