くるみを使った“うるつやペースト”を富澤商店で体験！カリフォルニア くるみ協会「カリフォルニアくるみフェア」

カリフォルニア くるみ協会は、製菓・製パン材料、器具専門店の株式会社富澤商店との共同企画として、くるみを使った“うるつやペースト”をテーマに、11月1日(金)〜11月30日(土)の期間で、カリフォルニアくるみフェアを開催します。

カリフォルニア くるみ協会は、製菓・製パン材料、器具専門店の株式会社富澤商店との共同企画として、くるみを使った“うるつやペースト”をテーマに、11月1日(金)〜11月30日(土)の期間で、カリフォルニアくるみフェアを開催。

【くるみを使った“うるつやペースト”とは?】

うるつやペーストは、2:2:1の割合でくるみ、黒ゴマ、松の実を配合し、ペースト状にしたものです。

もともとは、国際中医薬膳管理師のなおみん先生が、中医師の先生直伝のつや肌つや髪レシピとしてSNSで紹介。

そして投稿を見た美容系YouTuberのYATSUMIさんが自身のYouTube”チャンネル『ASOBO TV NEW YORK』で「たった7日でうる艶赤ちゃん肌になれる「美肌&うる髪ペースト」のススメ」というテーマで紹介したところ、約200万以上(2024年10月時点)の再生を記録。

毎日スプーン1杯で肌と髪がつやつやになるペーストとして、SNSやメディアで話題となっています。

カリフォニアくるみフェアの開催期間中は、全国の富澤商店83店舗での試食販売とECサイト内の特集ページでのPRをはじめ、“うるつやペースト”を作って学べるワークショップやインスタライブの他、インスタグラムフォトコンテストといった特別企画を実施します。

くるみは、身体で生成されないオメガ3脂肪酸をはじめ、ポリフェノール、食物繊維、たんぱく質、ビタミン、ミネラル等の栄養を豊富に含んでいるスーパーフードです。

カリフォルニア くるみ協会は、同社との取り組みを通して、ヘルシーで汎用性に優れたくるみが、多くの皆様に楽しめるきっかけになることを期待しています。

【カリフォルニアくるみフェア概要】

SNSで話題のくるみ、黒ゴマ、松の実を使った“うるつやペースト”をテーマにした、富澤商店の店舗とECサイトでの販促キャンペーン。

インスタグラムフォトコンテスト、ワークショップ、インスタライブも同時に開催。

【インスタグラムフォトコンテスト】

実施期間:2024年11月1日(金)〜11月30日(土)

参加方法:@californiakurumiをフォロー。

#カリフォルニアくるみフェア #富澤商店 #うるつやペースト のハッシュタグをつけ、@californiakurumiをメンションして写真を投稿。

参加特典:投稿した方の中から、YATSUMIさん、なおみん先生の自筆本いずれかを抽選で30名様にプレゼント。

【YATSUMIさん×なおみん先生との特別企画】

■うるつやペーストを広めた2人から学べる!ワークショップ(試食あり)

期間 : 2024年11月15日(金)14:00-14:45

会場 : 富澤商店玉川高島屋SC店南館B1F

〒158-0094 東京都世田谷区玉川3-17-1

スピーカー: YATSUMIさん、なおみん先生

定員 : 先着10名

参加費 : 無料

申込締切 : 2024年11月8日(金)*応募多数の場合は、先着順になります。

申込先 : https://forms.gle/AE7tPVfcpn5Y6ujV7

■うるつやペーストを広めた2人から学べる!インスタライブ

期間 :2024年11月15日(金)16:45-17:30

内容 :うるつやペーストをテーマに、なおみん先生、YATSUMIさんが、うるつやペーストの作り方、気になる効果、オススメの食べ方、くるみの栄養価・健康効果を解説します。

スピーカー:YATSUMIさん、なおみん先生

参加費 :無料

配信方法 :富澤商店公式インスタグラム @tomizawa_shouten

URL: https://www.instagram.com/tomizawa_shouten/

【“うるつやペースト”をSNSで広めたお二人】

なおみん先生

久保奈穂実/なおみん先生

国際中医薬膳管理師。

漢方アドバイザー。

成城漢方たまりで年間約2,000人の漢方相談・薬膳講師を行う。

女子美術大学造形科卒業。

芸能・音楽活動を行い、ハードな生活で身体のバランスを崩す。

漢方薬に助けられた経験から興味を持ち、イスクラ中医薬研修塾にて中医学を学ぶ。

SNSにて発信するやさしい養生知識や、カンタン薬膳レシピが大人気。

YATSUMIさん

YATSUMI

美容系YouTuber、美容家、オーガニックスキンケアブランドYATSUMIの開発者、ジャズシンガー、イラストレーターと、マルチな才能を生かして活動し、NYから帰国後は日本を拠点に活躍中。

グレイヘアながらも、若々しい見た目を維持する独自の美容法が人気。

年齢を重ねるのは美しいこと、楽しいことというメッセージをSNSで発信している。

【くるみの栄養価情報】

くるみは、体内で生成されず食品から摂る必要がある必須脂肪酸であるオメガ3脂肪酸(α-リノレン酸=ALA)をナッツの中で唯一豊富に含み、心臓の健康、認知機能の改善、健康的な加齢に関する様々な健康効果が報告されています。

くるみひとつかみ(約30g)あたり、α-リノレン酸(2.7g)、植物性たんぱく質(4.6g)、食物繊維(2g)、マグネシウムの他、免疫機能に寄与するビタミンB6(0.2mg)や銅(0.48mg)、マンガン(0.1mg)が摂取できます*1。

厚生労働省の『日本人の食事摂取基準』(2020年版)では、オメガ3脂肪酸の摂取量の目標値を決めており、1日あたり18〜29歳の男子で2g以上、女子で1.6g以上としています*2。

くるみひとつかみ(約30g)には2.7gのオメガ3脂肪酸が含まれます。

*1 U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. Food Data Central, 2019. fdc.nal.usda.gov.

*2 日本人の食事摂取基準(2020年版)

