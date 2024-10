阪急西宮百貨店にて開催！『Dr.SANTE』POPUPイベント

宝庫ジャパンは、日本未上陸、韓国エステ化粧品ブランド『Dr.SANTE』との日本総販売代理店契約を締結し、来年度よりエステサロンを中心に卸販売をスタートさせます。

『Dr.SANTE』POPUPイベント

宝庫ジャパンは、日本未上陸、韓国エステ化粧品ブランド『Dr.SANTE』との日本総販売代理店契約を締結し、来年度よりエステサロンを中心に卸販売をスタート。

Dr.SANTEの日本上陸決定を記念して、11月20日(水)〜12月3日(火)まで、阪急西宮百貨店2Fにてブランド初の期間限定SHOPイベントを開催します。

イベントではDr.SANTEの中でも特に人気のアズレン・スーダー・シリーズを中心にSANTEプロダクトの使用感やテクスチャを実際にお試し、購入することができます。

またポップアップでは限定のスペシャルプロモーションの用意も。

【開催日程】

11月20日(水)〜12月3日(火) 14日間

【会場】

阪急西宮百貨店2Fイベントスペース

所在地 :兵庫県西宮市高松町14番1号

営業時間:10:00〜20:00(最終日10:00〜19:00)

【アクセス】

阪急電車「西宮北口駅」東改札口からデッキで約3分

■Dr.SANTEとは

2003年に創立したドクターサンテ化粧品は、創立以来エステティック専門ブランドを企画、製造、流通してきた会社。

「健康で若々しい肌」を維持するため様々な製品とクリニックでの技術を提供しています。

エステティック専門ブランドを作るため、皮膚専門家たちが直接臨床を通じて得たデータとノウハウをもとに、肌に一番効果的で理想的なスキンケアアイテムを開発・提供してきました。

ブランド名にもなっている「SANTE(サンテ)」はフランス語で”健康、健康な状態”を意味します。

美しい肌=「健康的な状態である」ということをモットーに、様々な化粧品の開発が進められており、韓国、米国、英国等エステティックサロンはもちろん、美容関係者、韓国スポーツスターたちの肌の鎮静アイテムとして人気を博しています。

SANTE2

POPUPイベントでは注目の「アズレン・スーダー・シリーズ」を中心に、今まで日本国内では購入することができなかったSANTE商品を期間限定でいち早く体験・販売します。

■『アズレン・スーダー・シリーズ』とは

様々なSANTEスキンケア展開の中でも、1番人気のラインナップシリーズ。

特に、「水分保持力」「肌の鎮静」にフォーカスをした基礎スキンケア製品を扱うラインナップで、特徴的な成分は、鎮静に優れた「アズレン成分」を主成分に設計されたシリーズです。

とくにエステなどの美容施術の後のホームケアとして、韓国国内で絶大な信頼を得ているアイテムです。

SANTE3

■「アズレン成分」とは?

「アズレン・スーダー・シリーズ」の重要な主成分となる「アズレン」。

「アズレン」は100kgのカモミール花からたった1gしか抽出することができない貴重な成分。

肌への効果としては、「敏感な肌の安定」、「しわ悩みなどの肌管理」、「肌のバリア成分のサポート」などで、肌を保護して健やかな肌質へと導く効果が期待されます。

「アズレン・スーダー・シリーズ」は、そんな貴重な「アズレン成分」や「カモミール花水」を贅沢に使用したアイテムです。

SANTE4

■「アズレン・スーダー・シリーズ」はどのような肌悩みを持つ人におすすめか?

冷暖房や紫外線、乾燥などの外部ダメージを受けた私たちの肌は、日々刺激を受けて肌が十分な水分量を保持できないようになってしまっています。

そんな現代人の肌悩みに着目した「アズレン・スーダー・シリーズ」は、「グアイアズレン」「カモミール花」「ヒアルロン酸」などをメイン成分として配合しています。

グアイアズレン・・・肌の抗炎症のケアに使われる成分

カモミール花・・・肌の鎮静化・抗炎症のケアに使われる成分

ヒアルロン酸・・・肌の水分ケア、ハリ弾力などに効果的な成分

紫外線による肌ダメージ、乾燥などによる過度な乾燥悩み、美容施術後の不安定な肌悩み

などあらゆる肌トラブルにお悩みの方におすすめのエステ化粧品です。

【洗顔】アクティブ・クレンジング・スーダー

肌が一番健康的な状態であると言われている、PH5.5の状態を維持させるように成分が配合された弱酸性のクレンザー。

水と共に手で泡を作り使用するフォーム・ジェル型の洗顔料です。

SANTE5

【化粧水】アズレン・スーダー・トナー

水の代わりにカモミール花エキスやミント抽出物を使用している化粧水。

トラブルを起こした皮膚の抗炎症や毛穴悩み、皮脂バランスの調整に効果的なアイテムです。

SANTE6

【セラム】アズレン・スーダー・ピール・セラム

PHA/LHA成分が含まれている、フィーリング・ブースター・セラム。

ピーリング効果もある肌に優しいセラムで、余分な角質を除去してくれる効果がありますので、肌の透明感底上げに効果的です。

SANTE7

【アンプル】アズレン・スーダー・アンプル

鎮静効果に優れた、最高級の「グアイアズレン」を1,000ppmも含んだアンプル。

100kgのカモミール花からたった1gしか取れないと言われている「アズレン」を0.01 g配合した貴重な商品であり、アクアポリオン(内在性膜タンパク質)を活性化してくれる効果があります。

皮膚の各層に水分補給を促してくれるという効果が特徴です。

SANTE8

【クリーム】アズレン・スーダー・クリーム

最高級の「グアイアズレン」を1,000ppmも含んだクリーム。

「アズレン」の成分が多いほど、しっかりとした青みが発色するアイテムなので、見た目はアンプル同様しっかりとした「青」が特徴的です。

特に乾燥が気になる方は、十分な潤い、持続性を感じられます。

SANTE9

【マスク】アズレン・スーダー・マスク

33gの大容量の美容液成分が配合されたマスク。

4世代バイオセルロースシートが隙間なく肌に密着してくれます。

肌の潤いを即座に感じられるマスクです。

SANTE10

POPUPイベントでは上記商品の他、様々なSANTE商品の展開・販売をします。

