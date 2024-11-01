ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ø¡ÈÆÃ¼éÄÒ¤±¤Î½©¡É¡¡Æ£ËÜ¥³¡¼¥Á¡Ö¸ÄÊÌ¤ÏËèÆü¡¢¼éÈ÷Îý½¬¡×
¡¡ºå¿À¤Îº´Æ£µ±¤¬¡¢¡ÈÆÃ¼éÄÒ¤±¤Î½©¡É¤òÁ÷¤ë¡£¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¡¦¹âÃÎÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¤¤ç¤¦1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÃÃÏ£¤ÎÆü¡¹¤Ø·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤ëÇØÈÖ¹æ8¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¼óÇ¾¿Ø¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£Æ£ËÜÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤¬¡¢°Â·Ý¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÎÆÃ¼éÄÒ¤±¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Öµ±¤Ï½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¸ÄÊÌ¤ÏËèÆü¡¢¼éÈ÷Îý½¬¡£º£½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¡¢½©µ¨Îý½¬¤Ç¤âËèÆü¤ä¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤ë¡×
¡¡º£µ¨¤Ï»°ÎÝ¼ê¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î23¼ººö¤òµÏ¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î½©µ¨Îý½¬¤«¤éµï»Ä¤êÆÃ¼é¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÇòµå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÆü¡¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ïº´Æ£µ±ËÜ¿Í¤âË¾¤à¤È¤³¤í¡£¡Ö¡Ê¼éÈ÷¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡µ¯ÍÑÊý¿Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¡Êº´Æ£µ±¤¬»°ÎÝ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ë¤â¤Á¤í¤ó¡£°ì¤Ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë²ÝÂê¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶°ã¤¦¤È¤³¤í¤ò¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡×¤ÈÆ£Àî´ÆÆÄ¡£½©»þÅÀ¤Ç»°ÎÝÀìÇ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÍèµ¨¤â¡Ö»°ÎÝ¡¦º´Æ£µ±¡×¤¬¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼ã¼ê¤Î¼êËÜ¤È¤Ê¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤Ë¤âËá¤¤ò¤«¤±¤ë½©¤È¤Ê¤ë¡£¡¡¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë