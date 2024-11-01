※経済指標

【米国】

＊PCEデフレータ（9月）21:30

結果 0.2％

予想 0.2％ 前回 .0.1％（前月比）

結果 2.1％

予想 2.1％ 前回 2.3％（2.2％から修正）（前年比）



＊PCEコアデフレータ（9月）21:30

結果 0.3％

予想 0.3％ 前回 0.2％（0.1％から修正）（前月比）

結果 2.7％

予想 2.6％ 前回 2.7％（前年比）



＊個人所得（9月）21:30

結果 0.3％

予想 0.3％ 前回 0.2％（前月比）



＊個人支出（9月）21:30

結果 0.5

予想 0.4％ 前回 0.3％（0.2％から修正）（前月比）



＊米新規失業保険申請件数（10月26日週）21:30

結果 21.6万人

予想 23.0万人 前回 22.8万人（22.7万人から修正）



＊失業保険継続需給者数（10月19日週）21:30

結果 186.2万人

予想 188.0万人 前回 188.8万人（189.7万人から修正）



＊シカゴＰＭＩ（10月）22:45

結果 41.6

予想 47.0 前回 46.6



【カナダ】

＊月次GDP（8月）21:30

結果 0.0%

予想 0.1% 前回 0.1%（0.2%から修正）（前月比)

結果 1.3%

予想 1.2% 前回 1.4%（1.5%から修正）（前年比)



※発言・ニュース

＊ブリンケン米国務長官

最大８０００人の北朝鮮兵士がロシア・クルスク州に展開していると述べた。また、オ―スチン米国防長官は「ロシアは北朝鮮兵士を前線の戦闘要員として訓練している」と述べている。



＊リーブス英財務相

・財政の安定にコミット。

・政府は経済と財政の安定に尽力。

・前政権が残した以上の余裕がある。

・英財政を安定軌道に乗せた。

・予算では増税が必要だった。

・労働党は保守党によってひどい状況を残された。

・予算責任局（ＯＢＲ）は早期に財政ルールを達成することを確認。

・成長予測は私の野心の頂点ではない。

・英経済を再び成長させる決意を固めた。

・緊縮財政に戻るつもりはない。

・政府は身の丈に合った運営をする決意。

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