ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
【米国】
＊PCEデフレータ（9月）21:30
結果 0.2％
予想 0.2％ 前回 .0.1％（前月比）
結果 2.1％
予想 2.1％ 前回 2.3％（2.2％から修正）（前年比）
＊PCEコアデフレータ（9月）21:30
結果 0.3％
予想 0.3％ 前回 0.2％（0.1％から修正）（前月比）
結果 2.7％
予想 2.6％ 前回 2.7％（前年比）
＊個人所得（9月）21:30
結果 0.3％
予想 0.3％ 前回 0.2％（前月比）
＊個人支出（9月）21:30
結果 0.5
予想 0.4％ 前回 0.3％（0.2％から修正）（前月比）
＊米新規失業保険申請件数（10月26日週）21:30
結果 21.6万人
予想 23.0万人 前回 22.8万人（22.7万人から修正）
＊失業保険継続需給者数（10月19日週）21:30
結果 186.2万人
予想 188.0万人 前回 188.8万人（189.7万人から修正）
＊シカゴＰＭＩ（10月）22:45
結果 41.6
予想 47.0 前回 46.6
【カナダ】
＊月次GDP（8月）21:30
結果 0.0%
予想 0.1% 前回 0.1%（0.2%から修正）（前月比)
結果 1.3%
予想 1.2% 前回 1.4%（1.5%から修正）（前年比)
※発言・ニュース
＊ブリンケン米国務長官
最大８０００人の北朝鮮兵士がロシア・クルスク州に展開していると述べた。また、オ―スチン米国防長官は「ロシアは北朝鮮兵士を前線の戦闘要員として訓練している」と述べている。
＊リーブス英財務相
・財政の安定にコミット。
・政府は経済と財政の安定に尽力。
・前政権が残した以上の余裕がある。
・英財政を安定軌道に乗せた。
・予算では増税が必要だった。
・労働党は保守党によってひどい状況を残された。
・予算責任局（ＯＢＲ）は早期に財政ルールを達成することを確認。
・成長予測は私の野心の頂点ではない。
・英経済を再び成長させる決意を固めた。
・緊縮財政に戻るつもりはない。
・政府は身の丈に合った運営をする決意。
【米国】
＊PCEデフレータ（9月）21:30
結果 0.2％
予想 0.2％ 前回 .0.1％（前月比）
結果 2.1％
予想 2.1％ 前回 2.3％（2.2％から修正）（前年比）
＊PCEコアデフレータ（9月）21:30
結果 0.3％
予想 0.3％ 前回 0.2％（0.1％から修正）（前月比）
結果 2.7％
予想 2.6％ 前回 2.7％（前年比）
＊個人所得（9月）21:30
結果 0.3％
予想 0.3％ 前回 0.2％（前月比）
＊個人支出（9月）21:30
結果 0.5
予想 0.4％ 前回 0.3％（0.2％から修正）（前月比）
＊米新規失業保険申請件数（10月26日週）21:30
結果 21.6万人
予想 23.0万人 前回 22.8万人（22.7万人から修正）
＊失業保険継続需給者数（10月19日週）21:30
結果 186.2万人
予想 188.0万人 前回 188.8万人（189.7万人から修正）
＊シカゴＰＭＩ（10月）22:45
結果 41.6
予想 47.0 前回 46.6
【カナダ】
＊月次GDP（8月）21:30
結果 0.0%
予想 0.1% 前回 0.1%（0.2%から修正）（前月比)
結果 1.3%
予想 1.2% 前回 1.4%（1.5%から修正）（前年比)
※発言・ニュース
＊ブリンケン米国務長官
最大８０００人の北朝鮮兵士がロシア・クルスク州に展開していると述べた。また、オ―スチン米国防長官は「ロシアは北朝鮮兵士を前線の戦闘要員として訓練している」と述べている。
＊リーブス英財務相
・財政の安定にコミット。
・政府は経済と財政の安定に尽力。
・前政権が残した以上の余裕がある。
・英財政を安定軌道に乗せた。
・予算では増税が必要だった。
・労働党は保守党によってひどい状況を残された。
・予算責任局（ＯＢＲ）は早期に財政ルールを達成することを確認。
・成長予測は私の野心の頂点ではない。
・英経済を再び成長させる決意を固めた。
・緊縮財政に戻るつもりはない。
・政府は身の丈に合った運営をする決意。