※経済指標
【米国】
＊PCEデフレータ（9月）21:30
結果　0.2％
予想　0.2％　前回　.0.1％（前月比）
結果　2.1％
予想　2.1％　前回　2.3％（2.2％から修正）（前年比）

＊PCEコアデフレータ（9月）21:30
結果　0.3％
予想　0.3％　前回　0.2％（0.1％から修正）（前月比）
結果　2.7％
予想　2.6％　前回　2.7％（前年比）

＊個人所得（9月）21:30
結果　0.3％
予想　0.3％　前回　0.2％（前月比）

＊個人支出（9月）21:30
結果　0.5
予想　0.4％　前回　0.3％（0.2％から修正）（前月比）

＊米新規失業保険申請件数（10月26日週）21:30
結果　21.6万人
予想　23.0万人　前回　22.8万人（22.7万人から修正）

＊失業保険継続需給者数（10月19日週）21:30
結果　186.2万人
予想　188.0万人　前回　188.8万人（189.7万人から修正）

＊シカゴＰＭＩ（10月）22:45
結果　41.6
予想　47.0　前回　46.6

【カナダ】
＊月次GDP（8月）21:30
結果　0.0%
予想　0.1%　前回　0.1%（0.2%から修正）（前月比)
結果　1.3%
予想　1.2%　前回　1.4%（1.5%から修正）（前年比)

※発言・ニュース
＊ブリンケン米国務長官
　最大８０００人の北朝鮮兵士がロシア・クルスク州に展開していると述べた。また、オ―スチン米国防長官は「ロシアは北朝鮮兵士を前線の戦闘要員として訓練している」と述べている。

＊リーブス英財務相
・財政の安定にコミット。
・政府は経済と財政の安定に尽力。
・前政権が残した以上の余裕がある。
・英財政を安定軌道に乗せた。
・予算では増税が必要だった。
・労働党は保守党によってひどい状況を残された。
・予算責任局（ＯＢＲ）は早期に財政ルールを達成することを確認。
・成長予測は私の野心の頂点ではない。
・英経済を再び成長させる決意を固めた。
・緊縮財政に戻るつもりはない。
・政府は身の丈に合った運営をする決意。