岩手県産の天然食材と高級食材をふんだんに使用！山人のおせち2025

山人は、2025年のおせちの予約販売を開始します。

山人のおせち2025

商品内容 : 冷凍/4〜5人前

三段重 全48品

・一ノ重 魚料理と南部かしわ銀雪ハム 13品

・二ノ重 バラエティー 17品

・三ノ重 肉料理 18品

販売数量 : 50セット限定

配送日 : 2024年12月30日(月)

購入特典 : 温泉旅館「山人-yamado-」で利用できる

ご宿泊補助券5,000円分を同封。

価格 : 54,000円(税込/送料込)

販売ページ: https://shop.yamado.co.jp/items/93328289

山人は、2025年のおせちの予約販売を開始。

おせちの製造・販売は同社として初の試みで、三陸産の天然食材や、自社養鶏の県産地鶏・南部かしわのスモークを使用。

山人ならではの“地域まるごと”を詰め込んだ、限定50セットのプレミアムおせちです。

■山人のおせち2025の特徴

岩手県産の天然食材と高級食材をふんだんに使用した特製三段重です。

食品添加物を極力使わずに、昔ながらの手造りの美味しさにこだわっています。

容器には、杉板の表面を焼いて炭化させる「焼杉」の技術を用いた、希少な秋田杉の重箱を使用。

食べ終わってからも使いまわしのできる、サステナブルで利便性の高いオリジナル木箱です。

おいしさを保つ特殊冷凍マシン「CAS」(※)を使用しているため、家庭の冷蔵庫に入れて解凍するだけで、凍結前のフレッシュな状態が再現(回復解凍)、手間なく簡単に、高品質なおせち料理を楽しめます。

※CAS……株式会社アビー(千葉県流山市)の登録商標です。

秋田杉の特製木箱

