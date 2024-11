SNSで大浴場・サウナの魅力発信！伊勢パールピアホテル「公式アンバサダー」募集

伊勢パールピアホテルは、公式SNSアカウントにて、2024年12月1日〜2025年1月31日の期間に、ホテル・サウナの魅力を発信する公式アンバサダーを、2024年11月30日までの期間中に募集します。

伊勢パールピアホテル「公式アンバサダー」

大浴場

サウナ(月光)

セルフロウリュ用サウナストーン

伊勢パールピアホテル公式アンバサダー募集概要について

応募期間:2024年10月31日〜2024年11月30日まで

就任期間:2024年12月1日〜2025年1月31日

募集人数:男女とも若干名

<活動内容>

・就任期間中、伊勢パールピアホテルのサウナ施設を使用可能(12時〜15時)

※貸切利用のため、事前予約制

※他の予約がある場合、受入ができない場合があります

・利用時に写真・動画を撮影し、タイアップ投稿

・伊勢パールピアホテル公式アカウント(@ise_pearlpier_hotel)について紹介

※Instagramアカウントを非公開/もしくはDMを受信拒否設定している場合、当選連絡をすることができないため、応募対象外となります

=注意事項=

・報酬はございません。

・交通費はアンバサダー様自信のご負担となります。

・提供いただいた写真や動画は同社サイト、SNS、広告、販促物などで二次利用をさせていただく場合があります。

・本キャンペーンはFacebook社およびInstagram社の提供・協賛のものではありません。

・応募後連絡のつかない場合、また、期間内の投稿が確認できない場合は任期内であってもアンバサダーの解任をさせて頂く場合があります。

【施設概要】

伊勢パールピアホテル

所在地 :〒516-0072 三重県伊勢市宮後2丁目26-22

アクセス:近鉄伊勢市駅徒歩2分

TEL :0596-26-1111

駐車場 :立体駐車場 120台(自走式)無料

屋外駐車場 大型バス2台/中型バス1台

