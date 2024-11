Synology Japanは、年次フラッグシップイベント『Synology Solution Day 2024』を11月14日に東京都・港区の東京ポートシティ竹芝 1階ポートホールで開催します。

Synology Japan『Synology Solution Day 2024』

Synology Japanは、年次フラッグシップイベント『Synology Solution Day 2024』を11月14日に東京都・港区の東京ポートシティ竹芝 1階ポートホールで開催。

■『Synology Solution Day 2024』について

2024年の「Synology Solution Day」では、自動階層化技術や 3-2-1-1-0 データ保護戦略の実現、AIの活用、VSaaSソリューションなどのSynologyの最新の製品/ソリューションの案内、ゲストスピーカーによる基調講演、Synologyの監視ソリューションを導入しているユーザーやプロバイダーをパネリストにお招きしたパネルディスカッションなどを予定しています。

■開催概要

イベント名: Synology Solution Day 2024

開催日時 : 11月14日(木) 14:00〜18:00(13:00開場)

会場 : 東京ポートシティ竹芝 1階ポートホール

(〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー1階)

アクセス : JR/東京モノレール浜松町駅 北口より徒歩4分

ゆりかもめ竹芝駅 デッキ直通徒歩2分

都営大門駅 B2出口より徒歩5分

参加費 : 無料

参加対象 : ビジネスユーザー、システムインテグレーター、ソリューションプロバイダー

主催 : Synology Japan株式会社

申込方法 : 公式サイトより参加登録

公式サイト: https://sy.to/pdeug

<内容>

■プログラム

プログラム

■ゲストスピーカー

【基調講演】

東京大学大学院情報理工学系研究科 教授 江崎 浩様をゲストにお迎えし、「データ駆動型グローバル企業のStorage Platformの方向性と課題」と題してお話いただきます。

基調講演

【パネルディスカッション】

Synology監視ソリューションのエンドユーザーと販売実績をお持ちのプロバイダーをお招きして、実際の導入事例や導入後の感想、どのようなソリューションが課題解決に役立ったかなど、対談形式でお話いただきます。

店舗監視における課題解決や船舶業での安全性の向上、さらには警備業のサービスの一部としてどのように提供されているかなど、さまざまな業界の視点からSynology監視ソリューションの実力について生の声をお届けします。

<ゲストにお招きするパネリスト>

パネルディスカッション

■その他ハイライト

●参加者限定キッチンカー

ホットドッグや肉まん、チュロスなど、温かい軽食をキッチンカーより提供(数量限定)

●プレゼント獲得のチャンス

クイズに全問正解した方にはQUOカード1,000円分(先着60名様)またはオリジナルキーホルダーをプレゼント

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post エンタープライズ向けITソリューションを紹介!Synology Japan『Synology Solution Day 2024』 appeared first on Dtimes.