·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤ÇÁ÷¤ë¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¡ªPLAGE¡Ö¥×¥é¡¼¥¸¥å¡¡¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¥Á¥ç¥­¥Á¥ç¥­ÊÓ¡×CMÊü±Ç

阪南理美容は、創立40周年を機にリブランディング プロジェクトの一貫として、全国に614店舗展開する理容・美容室「PLAGE」をより多くの方に知ってもらう為、「ちょくちょく、チョキチョキ、プラージュ」と、軽快なリズムで、リフレインして送るTVCM「プラージュ ちょくちょくチョキチョキ篇」を11月1日(金)より、近畿2府4県(徳島県・三重県の一部)から放映開始します。

PLAGE「プラージュ ちょくちょくチョキチョキ篇」

また、同日から阪南理美容株式会社ホームページでもCM動画を公開します。

「PLAGE」では「らしさを、はやく。」を掲げ、老若男女問わず、頻繁に(ちょくちょく)通える良心的な料金で、その方らしいヘアスタイル(チョキチョキ)を提案しています。

日常の共感できるシーンの中、実写とイラスト・アニメーションで構成された映像で、プラージュの魅力・世界観を感じていただけるCMとなっています。

※2023年10月25日発行・日経MJ新聞調べ

■TVCM概要

・タイトル:「プラージュ ちょくちょくチョキチョキ篇」

・公開日:11月1日

・放映エリア:近畿2府4県(徳島県・三重県の一部)から随時全国へ展開

■コンセプト・見どころ

思わず口ずさみたくなる「ちょくちょく、チョキチョキ、 プラージュ」

本CMでは、[頻繁に(ちょくちょく)通える良心的な料金]、[その方らしいヘアスタイル(チョキチョキ)の提案][みんな(老若男女)が来店しやすい気軽さ]という【PLAGEの魅力の訴求】と、【PLAGEを憶えていただく】ことの両立を叶えるため、視聴者が共感しやすい普段の何気ない日常生活シーンが展開される中、プラージュの魅力と名称を、「ちょくちょく、チョキチョキ、プラージュ」という覚えやすい歌詞にして、軽快なリズムにのせて、繰り返し伝えています。

また、映像では、髪に目が向くように、実写にイラスト・アニメーションの演出を加え、所々に髪を切るイメージを想起させるギミックを取り入れています。

ラストに表示される「軽やかに、いこう。」というコピーには、老若男女問わず、肩肘を張ることなく、気軽に「PLAGE」に立ち寄って欲しいという想いが込められています。

■CMストーリー

軽快で憶えやすい楽曲「ちょくちょく、チョキチョキ、プラージュ」、実写にイラスト・アニメーションを加えた演出、髪を切るイメージを想起させるギミックに注目

・「プラージュ ちょくちょくチョキチョキ篇」(15秒)

犬の散歩をする男性、ショーウィンドウに映る髪型をみる女性。

日常の生活シーンからカメラが髪に寄っていき、イラスト・アニメーションの演出が施され、料金が表示される。

バックでは「ちょくちょく、チョキチョキ、プラージュ」の楽曲が繰り返されます。

髪を切るイメージとして施された文字の破片が飛び散るギミックにも注目。

・「プラージュ ちょくちょくチョキチョキ篇」(30秒)

30秒では、15秒の映像に、子供、学生、シニアの日常シーンを加えることで、みんなの「プラージュ」であることを、より明確にしています。

また、楽曲も、前奏などを加えることで、より音楽性を高めたものになっています。

阪南理美容40周年 リブランディング 発表会

2024年10月29日(火)に、大阪市内にて、「阪南理美容40周年 リブランディング発表会」を開催し、その場で新CMのお披露目をしましたので、その様子を発表しました。

阪南理美容株式会社 代表取締役 濱屋 雄大氏からリブランディング、新CMにかける熱い想いが語られ、クリエイティブディレクションを担当した藤村 君之氏(株式会社サン・アド)より、社長の想いを具現化するにあたってのクリエイティブのポイントなどを解説いただきました。

「阪南理美容40周年 リブランディング発表会」では、濱屋 雄大社長から、リブランディングを行うことによって、「PLAGEに関わる全ての人々が、ともに喜びを分かち合える、笑顔溢れる場所となる」ことを目指していくという熱い想いとともに、TVCMについて、「まずは、より多くの方にプラージュを知っていただくこと、そして、これまでのお客様はもちろん、新たなお客様にもご来店いただくこと、さらには、TVCMを見て、プラージュで働くことに興味をもってもらえる方が増えることに期待しています。

」という想いが語られました。

クリエイティブディレクターである藤村 君之氏からは、社長の想いを受け、リブランディングによって変わる様々なクリエイティブ表現について、ブランドームービーとともに、解説が行われました。

TVCMについては、「[頻繁に(ちょくちょく)通える良心的な料金]、[みんな(老若男女)が来店しやすい気軽さ]、[その方らしいヘアスタイル(チョキチョキ)の提案]という【PLAGEの魅力の訴求】と、【PLAGEを憶えていただく】ことの両立を叶えるため、プラージュの魅力と名称を「ちょくちょく、チョキチョキ、プラージュ」という覚えやすい歌詞にして、軽快なリズムを繰り返して伝える方法を採用した」ことが語られました。

また、映像では、「髪に目が向くように、実写にイラスト・アニメーションの演出を加え、所々に髪を切るイメージを想起させるギミックを取り入れているので、ぜひ、ご注目ください」という見所なども語っていただきました。

会場の様子

濱屋 雄大社長の挨拶

濱屋 雄大社長×藤村氏

