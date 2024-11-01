ÆÁ°æÍ¥¡¡¡È½ÀÆð¡É¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë³«µÓ¤·¤Þ¤Ã¤»¡¡¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤Î¥µ¥«¥¤¡×CM¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÇÐÍ¥
¡¡¡Ú¤À¤«¤é¸µµ¤¡ª¡ÛÃøÌ¾¿Í¤Ë·ò¹¯¤ä¸µµ¤¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦´ë²è¡Ö¤À¤«¤é¸µµ¤¡ª¡×¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥µ¥«¥¤°ú±Û¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎCM¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢¸½ºß¤âÂ¿¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢ÆÁ°æÍ¥¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÌòÊÁ¤â¤³¤Ê¤¹½ÀÆð¤Ê±éµ»¤Î¸°¤ÏËèÄ«¤Î³«µÓ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¦±öÌî¡¡ÍÚ¼÷¡Ë
¡¡Ä«µ¯¤¤Æ¡¢´é¤òÀö¤Ã¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î»ÙÅÙ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÄ«¿©¤òºî¤ëÁ°¤Ë¡¢³«µÓ¤ò´Þ¤á¤¿½ÀÆðÂÎÁà¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶»¤ò¾²¤Ë¤Ä¤±¤Æ2Ê¬´Ö¥¡¼¥×¡£»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ï¤»¤ê¤Õ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¡£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é2Ê¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢Æü¾ï¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î½ÀÆðÂÎÁà¤È¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤òËèÄ«¸ò¸ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ³°¤òÁö¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¡¢³«µÓ¤À¤±¤Ï·ç¤«¤µ¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢20Âå¤Ç¤Ï¶Ú¥È¥ì¡¢30Âå¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤¬Æü²Ý¤Ç¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÂÎ¤òÆ°¤«¤¹½¬´·¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢15Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤Ê¡£¡ÖÌî¸ýÂÎÁà¡×¤ò¹¤á¤¿Ìî¸ý»°Àé»°ÀèÀ¸¤Î¡Ö¤«¤é¤À¤ËÄç¡Ê¤¡Ë¤¯¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë·ò¹¯¤Î¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë³«µÓ¤Î¤ä¤êÊý¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Ìî¸ýÀèÀ¸¤¤¤ï¤¯¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ã¤Æ¿å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ëÂÞ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£¤À¤«¤éÃ¯¤Ç¤â³«µÓ¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¡£ËÍ¤â¸µ¡¹ÂÎ¤¬½À¤é¤«¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏµÓ¤Î³ÑÅÙ¤â150ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤âËèÆü¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢3½µ´Ö¤Û¤É¤Ç³«µÓ¤·¤Æ¶»¤¬¾²¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡³«µÓ¤ò¤¹¤ë¤È¹üÈ×¤¬À¨¤¯¤¤¤¤°ÌÃÖ¤ËÍè¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÂÎ¤¬À°¤¦¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤ÇÁö¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤è¤¯ÂÀÂÜ¤ä¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÆùÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÓ¤Î¥±¥¬¤¬°µÅÝÅª¤Ë¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÎ¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤È¼Çµï¤â½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤Ï¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬»Å»ö¡£ÆÃ¤ËËÍ¤Ï¼çÌò¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯Ìò¤¬Â¿¤¤¡£º£½Ð¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤âËÍ¤À¤±Ç¯´ó¤ê¤Ç¤¹¤·¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¬¥Á¥¬¥Á¤¸¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÂçÆ¦¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¤È¤È¤â¤Ë¶ÚÆùÎÌ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç´¥Áç¤ÎÂçÆ¦¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿å¤Ë4¡Á5»þ´ÖÄÒ¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÊÝ²¹Ä´Íý´ï¤Ë°Ü¤·¤Æ1»þ´ÖÊÝ²¹¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È»ÔÈÎ¤Î¿å¼Ñ¤è¤ê¾¯¤·¹Å¤á¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËÌîºÚ¤ä³¤Áô¤òº®¤¼¤¿¤â¤Î¤òËèÄ«¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÆ¦¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤ÏÁ´¤¯È±¤òÀ÷¤á¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÂçÆ¦¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é´°Á´¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ìÈÖ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤·ÌÌÇò¤¤¡£¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤é¤Î»Å»ö¤Ã¤Æ½àÈ÷¤Ç·è¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½ËèÄ«¤Î½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤º¤Ë¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢ã¡ÖÀøÆþ·»Ëå¡Ä¡×½Ð±éÃæ¡¡¸µ¥¹¥ê»ÕÌòÇ®±é¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÃçÎÉ¤·¡×¢ä½Ð±éÃæ¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÀøÆþ·»Ëå¡¡ÆÃ¼ìº¾µ½ÆÃÌ¿ÁÜºº´±¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ç¤Ïº¾µ½½¸ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÇ®±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¥¹¥ê»Õ¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¤¬¡Ö¥Ï¥³¡Êº¾µ½¥Á¡¼¥à¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤À¤±Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¡¢Ç¯Ä¹¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤ËÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡£¥Ï¥³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÃçÎÉ¤·¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡Öº£Æü¤â¡¢¹â¹»À¸¤Î²¬°æ¤ß¤ª¤ó¤µ¤ó¤ÎÃæ´Ö¥Æ¥¹¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÆÁ°æ¡¡Í¥¡Ê¤È¤¯¤¤¡¦¤æ¤¦¡Ë1959Ç¯¡Ê¾¼34¡Ë9·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Âçºå»Ô½Ð¿È¤Î65ºÐ¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢Åì±ÇµþÅÔÍÜÀ®½ê¤ËÆþ½ê¡£79Ç¯¤Ë±Ç²è¡ÖÆüËÜ¤Î¹õËë¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÃÏ¸µ´ë¶È¤Î¡Ö¥µ¥«¥¤°ú±Û¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡Êºæ»Ô¡Ë¤ÎCM¤ËÄ¹Ç¯½Ð±é¤·ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£Ì¡ºÍ»Õ¤ä¿À¼ç¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥ÞÆ¬¤ÎÈþÍÆ»Õ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊ±¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡¢ÍèÇ¯¤Î¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤È¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£