メロンクリームソーダや黒ごまラテなどユニークなフレーバー！マイプロテイン「アジアの喫茶店」がテーマの新商品

マイプロテイン「アジアの喫茶店」をテーマにした 懐かしいフレーバー

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」は、「アジアの喫茶店」をイメージした<懐かさ>感じる豊富なフレーバーの新商品を2024年11月1日(金)より数量限定で順次販売(※1)。

ラインナップには、<メロンクリームソーダフレーバー>の「クリア ホエイ プロテイン」や「Impact EAA」、<香港珈琲ミルクティーフレーバー>、<はちみつフレーバー>、<黒ごまラテフレーバー>の「Impact ホエイ プロテイン」等、新しいフレーバーが登場します。

さらに、英国で人気の「プロテイン チップス」も2種のフレーバーを日本公式サイトにて販売。

ノンフライ製法で仕上げた、たんぱく質を含んだ罪悪感のないスナックです。

また、「レイヤードバー」や人気の「カラーチェンジ メタル シェイカー」など多彩な数量限定商品も用意されています。

加えてマイプロテイン公式サイトでは、11月1日(金)〜11月30日(土)の期間、新商品を含む幅広い商品を最低価格で提供する「ビッグバンセール」を開催します。

この機会に既存商品だけでなく、下記のようなユニークな新商品をお試しください。

(※1)在庫状況により、一部商品の発売日が予告なく変更となる可能性があります。

【新商品概要】

Impact ホエイ プロテイン(香港珈琲ミルクティーフレーバー)

・商品名 :Impact ホエイ プロテイン(香港珈琲ミルクティーフレーバー)

・販売価格:税込2,190円(250g)/税込7,290円(1kg)

・商品特徴:香りゆたかなコーヒーのビターな味わいに、

ミルクティーの甘みが絶妙に調和した新フレーバーです。

一食(30g)あたり22gのたんぱく質を含有しており、

まろやかで飲みやすく、コーヒー好きな方は特に必見です。

Impact ホエイ プロテイン(はちみつフレーバー)

・商品名 :Impact ホエイ プロテイン(はちみつフレーバー)

・販売価格:税込2,190円(250g)/税込7,290円(1kg)

・商品特徴:近年人気の高い「はちみつ」の優しい甘さと豊かな香りを存分に楽しめる新フレーバーです。

一食(30g)あたり21gのたんぱく質を含有しており、甘いフレーバーが苦手な方にもおすすめです。

バナナや牛乳との組み合わせやスムージーに入れていただくなど、さまざまなアレンジができます。

Impact ホエイ プロテイン(黒ごまラテフレーバー)

・商品名 :Impact ホエイ プロテイン(黒ごまラテフレーバー)

・販売価格:税込2,190円(250g)/税込7,290円(1kg)

・商品特徴:黒ごま特有の香ばしさとクリーミーなミルクのコクが融合した風味豊かな新フレーバーです。

和スイーツを味わっているような感覚で、デザート代わりにも最適です。

一食(30g)あたり22gのたんぱく質を摂取できます。

クリア ホエイ プロテイン(メロンクリームソーダフレーバー)

・商品名 :クリア ホエイ プロテイン(メロンクリームソーダフレーバー)

・販売価格:税込7,790円(20食分)

・商品特徴:プロテイン特有の粉っぽさや青臭さが苦手な方も飲みやすく、低脂質・低糖類でありながら豊富なタンパク質を摂取できることが特徴の「クリア ホエイ プロテイン」に、メロンクリームソーダフレーバーが登場。

メロンの爽やかな甘みに、程よい酸味とソーダを連想させる味わいがマッチしています。

一食(25g)あたり20gのたんぱく質をジュースのような飲み心地で摂取できます。

Impact EAA(メロンクリームソーダフレーバー)

・商品名 :Impact EAA(メロンクリームソーダフレーバー)

・販売価格:税込6,390円(250g)/税込9,790円(500g)

・商品特徴:必須アミノ酸9種が全て入った、トレーニングには欠かせないサプリメント「Impact EAA」を美味しくとれるメロンクリームソーダフレーバーが登場。

メロン特有の味わいと爽やかな口当たりが特徴の新商品です。

レイヤード プロテインバー(コーヒーフレーバー)

・商品名 :レイヤード プロテインバー(コーヒーフレーバー)

・販売価格:税込2,090円(3個入り)/税込7,790円(12個入り)

・商品特徴:1本で22gのたんぱく質を摂取できる人気のプロテインレイヤードバー。

ほろ苦いコーヒーの味わいに、キャラメルとチョコレートの程よい甘さが絶妙にマッチした本商品は、ほのかにサクッとした食感も楽しめる、甘いものが苦手な方にもおすすめな新商品です。

プロテイン チップス

・商品名 :プロテイン チップス

(ホット&スパイシーフレーバー)

(サワークリーム オニオンフレーバー)

・販売価格:税込2,590円(内容量:25g×6袋入り)

・商品特徴:英国で人気の「プロテイン チップス」が、2種のフレーバーで登場。

ノンフライ製法で、ふっくらと丁寧に焼き上げた生地の中に、豊富なたんぱく質を練り込んだ待望の新商品です。

サクッとした食感を楽しみながら、たんぱく質を罪悪感なく手軽に摂取できます。

カラーチェンジ メタル シェイカー

・商品名 :カラーチェンジ メタル シェイカー

・販売価格:税込4,090円(内容量:750ml)

・商品特徴:一昨年ご好評がきたカラーチェンジングタイプのメタルシェイカーが、新しいブランドロゴと

鮮やかなマスタードイエローで復刻登場します。常温以下の冷たい飲み物を注ぐと濃いオレンジ色に変わる、今人気のカラーチェンジング機能を備えたメタルシェイカーは、人気のプラスチック製シェイカーに比べてより長く利用いただける耐久性が特徴です。

【購入方法】

マイプロテイン公式サイト: https://bit.ly/4hq4RpY

楽天市場公式サイト : https://bit.ly/4fEVTDZ

