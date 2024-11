シンプル操作でプレーをサポート！Shot Navi『Beyond Lite Plus』

Shot Naviはショットナビの新製品として、シンプルな操作性と、軽量で装着感の良い腕時計型GPSゴルフナビ『Shot Navi Beyond Lite Plus』を2024年11月1日より販売中です。

Shot Navi『Beyond Lite Plus』

【コンセプト】

従来品のHuG Beyond Liteから25%の軽量化、シンプルな操作性はそのままに着け心地がアップ。

トレンドをプラスしてさらにパワーアップ。

Beyond Lite Plusとして、新たなゴルフナビをお届けられます。

【製品の特徴】

〇知りたい情報をタイムリーに

・フェアウェイナビ・リアルディスタンス

ドッグレッグや直接グリーンを狙えない場合、現在地から自分が打ちたい方向のフェアウェイセンターまでの距離と、そこからグリーンセンターまでの3点間距離を表示する機能です。

本当に必要な距離をナビゲーションするShot Navi独自の機能です。

【特許取得済:第6336885号】

フェアウェイナビ画面

フェアウェイナビ

・Green Eye

アンジュレーション(起伏)を色彩を用いて視覚化。

グリーンを狙うショットの際に、どこに落とせばパットが打ちやすいかを事前シミュレーションできます。

GreenEye

・オートビューチェンジ機能

残距離に応じて自動で最適なビューを表示します。

オートビューチェンジ

〇便利な機能がプレーをバックアップ

・オートメジャー

自動でショットを検知、記録します。

オートメジャー

・どでか文字ビュー

シンプルに距離だけを大きな文字で表示します。

どでか文字(1)

どでか文字(2)

〇高機能を支えるその他の技術

・マルチ衛星測位

「GPS」「みちびきL1S」「Galileo」「GLONASS」に対応したマルチ衛星測位で距離計測の精度・速度・安定性をアップしました。

マルチ衛星測位

・充電にはUSB Type-Cを採用。

USB Type-C充電

・海外対応

海外約6万コース対応と英語、中国語、韓国語にも対応しています。

海外コース対応

英語、中国語、韓国語対応

・安心、高品質の日本製、ショットナビの製品は設計開発から製造までを日本国内にて一貫して行っている “MADE IN JAPAN”です。

MADE IN JAPAN

○公益社団法人日本プロゴルフ協会推薦品

・プロゴルファーを統括している日本プロゴルフ協会の推薦品として認定されており全国のゴルファーの方々にご愛用いただいています。

日本プロゴルフ協会推薦品

【商品概要】

○商品名 : Shot Navi Beyond Lite Plus

○価格 : 22,000円(税込)

○製品カテゴリ : 腕時計型GPSゴルフナビ

○本体外寸 : 37.6×41.8×13.1mm(ベルト除く)

○重量 : 42g

〇主な機能 : フェアウェイナビ、Green Eye、オートメジャー、

どでか文字、マルチ衛星測位、スコアカード、

多言語対応 など

○防水仕様 : IPX7(生活防水程度)

○バッテリー : リチウムポリマーバッテリー

○充電規格 : USB Type-C

○フル充電時間 : 約2.5時間

〇連続使用時間 : GPS使用時 最大8時間、時計約15日

〇コースデータの更新: USBストレージモードもしくはスマートフォンアプリ

〇パッケージ内容 : Beyond Lite Plus本体、充電/

通信用USBケーブル Type-C、

クイックスタートガイド兼保証書

○メーカーURL : https://shotnavi.jp/

〇製品HP URL : https://shotnavi.jp/snp/beyondlite_plus/

ブラック

ホワイト

※「Shot Navi(ショットナビ)」は、テクタイト株式会社の登録商標です。

