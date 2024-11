グローバルな教育・研究旅行を始めるための方法を見つける！マレーシア高等教育モビリティカーニバル

Education Malaysia Global Servicesは、2024年11月2日(土)と3日(日)に東京のアーバンドック ららぽーと豊洲で開催される「マレーシアフェア2024東京」の中で、マレーシアの高等教育についての特別イベント「マレーシア高等教育モビリティカーニバル」を開催!

マレーシア高等教育モビリティカーニバル

Education Malaysia Global Servicesは、2024年11月2日(土)と3日(日)に東京のアーバンドック ららぽーと豊洲で開催される「マレーシアフェア2024東京」の中で、マレーシアの高等教育についての特別イベント「マレーシア高等教育モビリティカーニバル」を開催します。

このユニークなイベントは、特にマレーシアの大学が提供するモビリティや交換プログラムを探求する学生にとって絶好の機会です。

マレーシア高等教育モビリティカーニバルは、トップクラスのマレーシア大学や機関が一堂に会し、訪問者が直接代表者と交流することができるイベントとなります。

多様な学術プログラムについて学び、マレーシアがグローバルな教育・研究旅行を始めるための方法を見つける機会を提供します。

参加するマレーシアの大学および機関は以下の通りです。

・マレーシア理科大学(USM)

・マレーシア国民大学(UKM)

・Asia Pacific University of Technology & Innovation(APU)

・INTIインターナショナル大学

・スインバーン工科大学

・University of Technology Sarawak

・Kolej UNITI

これらのトップで著名な機関は、モビリティプログラムと交換プログラムを紹介することで、マレーシアを国際学生にとって魅力的な目的地としてアピールします。

世界水準の教育、手頃な授業料、豊かな多文化体験を提供することで、国際学生たちに優れた学習環境を提供。

EMGSの最新のデータによると、日本は全日制での学習を希望する学生の申請数が多いトップ10の国の一つです。

実際に、2024年は2023年に比べて31%以上の日本人学生がマレーシアでのモビリティプログラムに興味を示しています。

マレーシアの教育システム、モビリティおよび交換プログラム、学生の声についての独占的な洞察を得ることができます。

様々な学習プログラムを提供するマレーシア高等教育モビリティカーニバルは、新たな可能性を求める学生に広い選択肢が提供されます。

