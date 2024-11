北海道の大地ではぐくまれた原材料を最大限に活かす！aoka「POP UP SHOP」

ALGONAは、北海道の大地ではぐくまれた原材料を最大限に活かす新しい洋菓子ブランド【aoka(アオカ)】を発表し、2024年11月13日よりブランド初のPOP UP SHOPを大丸札幌店に出店します。

aoka「POP UP SHOP」

ショップ名: aoka(アオカ)

場所 : 大丸札幌店 地1階 菓子イベントスペース

期間 : 2024年11月13(水)〜19日(火)10:00〜20:00

■東京発祥のチョコレート専門店D’RENTY CHOCOLATEの姉妹ブランドが待望のデビュー!

アイヌ語で「私たち」や「あなた」を意味する【aoka(アオカ)】を冠した当ブランドは、『カカオベイクサンド』を手掛ける東京発祥のチョコレート専門店D’RENTY CHOCOLATE(東京都渋谷区)の姉妹ブランドです。

家族、友人、恋人、仲間、大切なあなたとの関係が、北の大地で輝く“青い情景”のように美しくあるよう。

全国展開に先駆けて北海道・大丸札幌店でデビューを飾ります。

■原材料は北海道産を厳選

主力商品の『キャラメルチョコレートサンド』は、厚さ10mmのミルクチョコレートをキャラメル風味のラングドシャでサンド。

キャラメルとチョコレート、2つの美味しさを重ね合わせた味わい深い焼き菓子です。

お菓子に使用される小麦、砂糖、生クリーム等の原材料は、北海道産を厳選。

常温で持ち運びが可能で、賞味期限は40日以上の商品を用意。

大自然で素材とおいしさにこだわってお作りしたキャラメルチョコレートサンドが楽しめます。

■商品情報

キャラメルチョコレートサンド1個入り 389円

キャラメルチョコレートサンド4個入り 1,559円

キャラメルチョコレートサンド8個入り 3,119円

レーズンバターサンド 389円

キャラメルラングドシャ(缶入り) 3,900円

※すべて税込価格

※すべて常温保存可

