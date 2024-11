10月31日、中山優馬がファンクラブ「You & Yuma」発足後初のファンミーティング<YUMA NAKAYAMA 〜You & YUMA〜 MEETING 2024 NANIMONO>をKT Zepp Yokohamaで開催した。2025年1月31日に STARTO ENTERTAINMENTからの独立が決まった中山優馬。本公演は生歌パフォーマンスやお芝居、中山優馬のエンタテインメントを詰め込んだ特別な公演となった。

セットリスト

【セットリスト】

1.YOLO moment

2.Step!!

【MC】〜質問コーナー

3.GOOD VIBES

【映像】

【芝居1】

4.Dial Up

【芝居2】

5. 舞い、恋

【芝居3】

6.ネガイゴト

【芝居4】

7.In The Name Of Love

【芝居5】

8.Missing Piece

9.Get Up!

【映像】

【セットリスト】1.YOLO moment2.Step!!【MC】〜質問コーナー3.GOOD VIBES【映像】【芝居1】4.Dial Up【芝居2】5. 舞い、恋【芝居3】6.ネガイゴト【芝居4】7.In The Name Of Love【芝居5】8.Missing Piece9.Get Up!【映像】

<YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR 2025 Wings For The GOOD VIBES>

1月12日(日) [大阪] 森ノ宮ピロティホール 18:00 公演

1月13日(月・祝) [大阪] 森ノ宮ピロティホール 18:00 公演

1月28日(火) [神奈川] 神奈川県⺠ホール 大ホール 18:00 公演

1月29日(水) [神奈川] 神奈川県⺠ホール 大ホール 17:00 公演

1月31日(金) [大阪] グランキューブ大阪 (大阪府立国際会議場) 18:00 公演



1月12日(日) [大阪] 森ノ宮ピロティホール 18:00 公演1月13日(月・祝) [大阪] 森ノ宮ピロティホール 18:00 公演1月28日(火) [神奈川] 神奈川県⺠ホール 大ホール 18:00 公演1月29日(水) [神奈川] 神奈川県⺠ホール 大ホール 17:00 公演1月31日(金) [大阪] グランキューブ大阪 (大阪府立国際会議場) 18:00 公演

中山優馬はいきなり客席に登場し、「こんにちは! ようこそいらっしゃいました! 今日はいい思い出を作りましょう!」という挨拶と共に1曲目の「YOLO moment」を歌い出す。2ヶ所に設置されたお立ち台でファンに手を振りながら歌う中山は全力の笑顔だ。ファンと近距離で触れ合える空間を、彼自身が楽しんでいることが伝わってくる。2曲目は「Step!!」。まさに軽快なステップを踏みながら、セットの机の上なども使って踊り、ファンを魅了していった。その後は、ファンミーティングならではの質問コーナーやライブ直後の11月1日0時からYouTubeチャンネルを始めること、さらに12月25日にミニアルバム『GOOD VIBES』をリリースすることなども発表。そのミニアルバムのタイトル曲「GOOD VIBES」も、をいち早く披露された。本楽曲は、グルーヴ感溢れる楽曲。この日は中山の歌のみのパフォーマンスだったのだが、実はこの楽曲の振付を担当したのは、中山が師匠と慕う屋良朝幸。ミニアルバムのDELUXE盤には、この楽曲のMVも収録されるとのことだ。さらにミニアルバムには、今のリアルな心境をもとに中山自身が歌詞を書き下ろした応援歌「Fine Play」や、屋良朝幸をゲストボーカルに迎えた「Doppler Dream」も収録。後半は、ファンミーティングのタイトルにもなっている“NANIMONO”を表現するブロック。「何も経験のなかった僕が、今はいろんなことをやっている。俺って、なぜ、ここにいるんだっけ? 俺って、何する人だっけ? そんな俺は何者?」という中山の語りを受け、モニターには中山自身の映像が現在から過去にさかのぼって映し出された。そして、ここからは俳優でもある中山だからこそ可能な、芝居と楽曲を照らし合わせたコーナーへ。野球少年だった中山がお小遣いにつられてオーディションを受け、合格。アイドルとして歩み始める。その頃の楽曲「Dial Up」を当時のキラキラした衣装で踊りながら歌ったかと思えば、上京してからの葛藤は鬼気迫る芝居で表現。この部分ではドラマチックに「舞い、恋」を歌い上げてみせた。さらに、この世界で生きていくことを決めたシーンでは「ネガイゴト」を、初めてのソロツアーの最終日を迎えた場面では実際のライブ映像をバックに「In The Name of LOVE」を歌うなど、これまでの芸能人生を振り返りながら、そのときどきの中山の気持ちを楽曲に込めてファンに届けた。そんな中山がラストソングに選んだのは、ソロデビュー曲「Missing Piece」。中山自身も「僕は今、大きな転換期を迎えている。また新たな一歩を踏み出そうと思う」と語っていたが、そういう大事なタイミングにふさわしい“始まりの曲”だ。中山の情熱的な歌声にも、最後に語った「もっともっと自分の表現の幅を広げていきたいと思っている」という言葉にも、次のフィールドへ向かおうとしている彼の熱い思いが込められているように感じられた。約1時間ほどのファンミーティングを楽しみながらやりきった中山は、最後に自らファンをお見送り。中山にとってもファンにとっても最高の時間になったに違いない。