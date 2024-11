JJ BURGER誕生7周年記念！『JJバーガー』半額キャンペーン＆ 『フライドポテト』39％増量キャンペーン

PLANTは、JJ BURGER誕生7周年を記念して、『JJバーガー』半額キャンペーンおよび『フライドポテト』39%増量キャンペーンを実施。

『JJバーガー』半額キャンペーン& 『フライドポテト』39%増量キャンペーン

PLANTは、JJ BURGER誕生7周年を記念して、『JJバーガー』半額キャンペーンおよび『フライドポテト』39%増量キャンペーンを実施します。

7周年を記念したキャンペーン第1弾として、2024年11月2日(土)〜10日(日)までの期間、『JJバーガー』(単品税込価格590円)を半額の税込295円にて販売します。

「国産素材」「できたて」「手作り」にこだわったPLANTオリジナルの『JJバーガー』は、素材とソースの旨さです。

ジューシーな国産牛100%のパテとボリューム満点のJJバーガーです。

さらに、キャンペーン第2弾として、2024年11月11日(月)〜24日(日)の期間、『フライドポテト』を39%増量で提供。

お値段はそのままでM、L、メガの全サイズが39%増量となります。

JJ BURGERのフライドポテトは、北海道産のじゃがいもを皮付きのまま太めにカットすることで、ほくほくした食感を楽しめるのが特徴です。

食欲の秋におなか一杯になるまでフライドポテトを楽しめます。

■キャンペーン第1弾『JJバーガー半額』

〈開催期間〉

2024年11月2日(土)〜11月10日(日)

〈内容〉

JJバーガー単品を半額の税込295円で提供

〈対象商品〉

JJバーガー 税込価格590円

〈限定数について〉

期間中、セール価格での販売は毎日数量限定となります。

お1家族様2個(1オーダーにつき2個)までとさせていただきます。

●平日100個・土日200個限定の店舗

黒部店・津幡店・川北店・坂井店・清水店・伊賀店・高島店・木津川店・出雲店

●平日100個・土日300個限定の店舗

大玉店・瑞穂店

限定数に到達次第、終了とさせていただきます。

■キャンペーン第2弾『フライドポテト39%増量』

〈開催期間〉

2024年11月11日(月)〜24日(日)

〈内容〉

フライドポテト各サイズを39%増量で提供

〈対象商品〉

フライドポテトMサイズ 税込価格210円

フライドポテトLサイズ 税込価格300円

フライドポテトメガサイズ 税込価格590円

※ セット商品についているフライドポテトも増量となります。

※ 各サイズなくなり次第、終了とさせていただきます。

<JJ BURGER店舗情報>

営業時間: 10:00-19:00 [年中無休]

取扱店舗: 大玉店/黒部店/津幡店/川北店/坂井店/清水店/瑞穂店/

伊賀店/高島店/木津川店/出雲店

