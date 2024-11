大阪市内中心部に納骨堂や樹木葬・永代供養墓があり、これまでもたくさんの納骨を受け入れてきた海泉寺の住職がLINEのスタンプを作成。

海泉寺「お寺の住職オリジナルLINEスタンプ」

大阪市内中心部に納骨堂や樹木葬・永代供養墓があり、これまでもたくさんの納骨を受け入れてきた海泉寺(所在地:大阪市浪速区)の住職がLINEのスタンプを作成しました。

檀家や納骨堂の見学者、または永代供養の申込した方の中でご希望の方にプレゼントしています。

法事の申込もLINEで受け付けるなど今までと違う時代に沿った気軽なコミュニケーションを取っていきたいという住職の意向により作成され、檀家や供養を申し込む人々に好評です。

LINEスタンプをきっかけに、「LINEなら気軽にコミュニケーションがとれる」と評判で「電話で聞くほどではない小さな事であっても気軽に聞くことができてすごく助かっている」とのことです。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■サービス内容と利用の流れ

【海泉寺オリジナルLINEスタンププレゼント】

既存の檀家、すでに納骨堂または永代供養をお申込の方、または納骨堂見学者の方で海泉寺住職LINEスタンプご希望の方に海泉寺公式LINEアカウントを通じて住職個人LINEに友達申請をしていただいて、LINEスタンプをプレゼントしています。

以前にリジェクトされてしまったスタンプはシールにして檀家さんや参拝者にプレゼントしています。

※檀家で無い方や納骨堂の見学に来られていない方もLINE STOREで購入できます。

■サービス概要

サービス名:住職個人からLINEスタンププレゼント

施設名 :海泉寺納骨堂(龍元山 正岸院 海泉寺) 宗派:浄土宗

場所 :〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-6-15 海泉寺納骨堂

アクセス :南海高野線「今宮戎」駅 目の前

南海本線・JR環状線「新今宮」駅 徒歩6分

大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線「大国町」駅 徒歩4分

大阪メトロ堺筋線「恵美須町」駅 徒歩4分

阪堺線「恵美須町」駅 徒歩4分

各線「なんば」駅 徒歩10分〜

各線「天王寺」駅 徒歩25分

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post お寺をより身近な存在に!海泉寺「お寺の住職オリジナルLINEスタンプ」 appeared first on Dtimes.