まったりとろける優雅な余韻！ブルボン「生チョコレート芳醇カカオ」「生チョコレート濃厚ミルク」

ブルボン「生チョコレート芳醇カカオ」「生チョコレート濃厚ミルク」

ブルボンは、とろける食感と素材の奥行きのある味わいが楽しめる「生チョコレート芳醇カカオ」「生チョコレート濃厚ミルク」を2024年11月5日(火)に期間限定で新発売。

冬しか味わえない、とっておきのおいしさを楽しめます。

【2品共通の商品概要】

内容量 :45g(4個×2パック)

発売日 :2024年11月5日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :6カ月

商品名:生チョコレート芳醇カカオ

カカオの芳醇で深みのある味わいにバターのコクをプラスしました。

とろけるくちどけと優雅な余韻を楽しめます。

商品名:生チョコレート濃厚ミルク

練乳のまろやかな甘さにバターのコクと生クリームのフレッシュなミルク感を加えました。

くちどけとともに濃厚なミルクのおいしさを楽しめます。

【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel:0120-28-5605

