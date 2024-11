フォトジェニックな映えメニュー勢揃い！芋と栗とかぼちゃのフェス

ブルースモービルは2024年11月8日(金)〜24日(日)までの間、新宿区・大久保公園で「芋と栗とかぼちゃのフェス」を初開催。

芋と栗とかぼちゃのフェス

開催期間 : 2024年11月8日(金)〜11月24日(日)

1stステージ:2024年11月8日(金)〜14日(木)

2ndステージ:2024年11月15日(金)〜24日(日)

開催時間 : 11:00〜20:00

料金 : 入場無料 200円刻みの食券制

会場 : 新宿区・大久保公園

公式X : @ikkfes

公式Instagram: ikkfes

主催 : 株式会社ブルースモービル

協賛 : PREMIUMWATER DREAMBEER ソフトバンク

企画運営 : ブルースモービル

ブルースモービルは2024年11月8日(金)〜24日(日)までの間、新宿区・大久保公園で「芋と栗とかぼちゃのフェス」を初開催します。

秋の味覚の代表である「芋と栗とかぼちゃ」を使った主食からスイーツまで大集合します。

食べて美味しい!撮って楽しい!フォトジェニックな映えメニューが揃います!まさに、食欲の秋にピッタリな食フェス!これまでに有りそうで無かった組合せで開催!

■「芋と栗とかぼちゃのフェス」みどころ

【本当に美味しい秋の味覚が大集合】

食べて美味しいのはもちろん!SNSにアップしたくなるメニューの数々が会場に並びます。

「食べて美味しい!撮って楽しい!」全メニューを制覇したくなる秋の味覚堪能グルメイベントです!

スイーツだけじゃ無い!ご飯も食べられます!

例えば…

<最高糖度 幻の紅はるか 焼き芋 800円>

しっとりとして最高に甘い焼き芋!絶対に食べた方がいいです!

<「秋の贅沢モンブラン〜パンプキン&紫芋〜」 800円>

北海道バターパンプキンと紫芋あんを使った特製ソフトクリーム

秋の贅沢モンブラン〜パンプキン&紫芋〜

<焼き芋ブリュレ 600円>

しっとりなめらかな焼き芋とカリカリのブリュレが相性抜群!

焼き芋ブリュレ

<パンプキンカレー 1,000円>

豚骨ベースのスープを使ったカレーにゴロゴロすぎチャーシュー!ゴロゴロすぎカボチャ!

パンプキンカレー

<焼き栗 600円>

甘く芳醇な風味の大粒栗を栗のもつ水分だけで蒸し焼きにしました!旨味、甘味、香りが凝縮しまくってます!

焼き栗

<かぼちゃ/プリン/まろん/のプリン 600円>

芋、栗、カボチャ3種のプリン

かぼちゃ/プリン/まろん/のプリン

<さつまいもチップス 400円>

パリパリ!芋の香りと甘みを楽しめるチップスもあるよ♪

さつまいもチップス

<純モンブラン贅沢タンタン麺 1,600円>

話題のモンブラン坦々麺!砂糖などは一切使用せず、笠間栗だけを使用!豪快に絞り栗本来の香りと甘さが坦々麺と相性抜群!

純モンブラン贅沢タンタン麺

<焼き栗のモンブラン>

焼き栗をたっぷり使用し人気No.1の焼き栗モンブラン

焼き栗のモンブラン

<もっちりさつまいもボール 600円>

もっち!としていてさつまいもの香りと甘みが広がる!一口サイズの最高スイーツです

もっちりさつまいもボール

<最高糖度紅はるか そのまんまアイスやきいも -メイプル塩バター 800円>

最高糖度紅はるか そのまんまアイスやきいも -メイプル塩バター

<最高糖度紅はるか 究極の大学蜜いも 800円>

大学芋界最高のメニューが完成。

最高糖度紅はるか 究極の大学蜜いも

<蜜芋チーズカレー 800円>

さつまいもを知りつくしたフレンチシェフが作るチーズカレーが絶品!

蜜芋チーズカレー

<焼き芋モンブランジェラート>

全国やきいもグランプリで特別賞を受賞した名店が作り出した焼き芋モンブランのジェラート!ハマる人が続出してます!

焼き芋モンブランジェラート

※記載している価格はすべて税込価格です

【寒くなってきても大丈夫!】

客席にはテントがありガスストーブが入っているので寒くありません。

四方も幕で囲われているので雨や風があっても安心です!

【会場は新大久保駅と新宿駅の中間】

会場となる大久保公園は、新大久保駅徒歩7分、新宿駅徒歩8分、西武新宿駅北口徒歩1分と最高の立地を誇ります。

新大久保探索の途中やショッピングや映画を見た帰りなどに気軽に立ち寄ることが可能です!

