わずか2カ月で完売のエネルギージェル！浜理薬品栄養科学『カルノパワーENERGY』

浜理薬品栄養科学は、エネルギー源となる糖質と同時に、運動中の回復をサポートするイミダゾールジペプチド「カルノシン」を摂取できるエネルギージェル『カルノパワーENERGY』を2024年11月7日(木)よりリニューアル発売。

『カルノパワーENERGY』は、運動中に片手で簡単に摂取でき、筋持久力をサポートするジェルタイプのサプリメントです。

2024年5月に初めて販売された際には、わずか2カ月で完売するほどの人気を博しました。

今回パッケージデザインを一新しました。

■商品の特徴

(1)カルノパワーを愛用するアスリートに向けて、開発を重ねたジェル

すべてのアスリートに愛用されるカルノパワー。

中央大学駅伝チームやトヨタ自動車陸上部所属の吉居 大和選手、トライアスロンの国際大会出場選手も愛用しています。

発売から8年、特に持久力を必要とするスポーツシーンで急速に普及中!

3つのラインアップで、快適なスポーツライフを応援します。

日常的にカルノシンを摂取することで、疲れにくい体づくりをサポートする『カルノパワー』、レースの日に欠かせないカルノシンを倍量配合した『カルノパワーSTICK』、そしてレース中にエネルギーを補給できるジェル。

レース後半に疲れがたまり、最後までパフォーマンスを維持できないというアスリートの悩みを解消するために開発されたエネルギージェルは、カルノパワーを愛用している方や、持久系スポーツをしている方にぴったりの製品です。

(2)エネルギーだけじゃない。

持久力に欠かせないイミダゾールジペプチド、カルノシン配合

カルノシンは、動物の筋肉に多く含まれる2つのアミノ酸からできた成分で、「イミダゾールジペプチド」の一種。

ヒトの体に存在するイミダゾールジペプチドは、カルノシンだけです。

カルノシンは、持久力を必要とする長時間の運動時に役立ち、パフォーマンスをサポートします。

速筋にも多く含まれており、エネルギーと同時に摂取することで、ラストスパートの際のもうひと踏ん張りをサポートします。

筋肉中のカルノシン濃度は加齢とともに減少するため、意識して補うことが大切です。

カルノシンは、さまざまな競技のアスリートからも注目されている成分です。

【国産・自社製造】

ハマリのカルノシンは国内で厳しい品質管理のもとに製造されています。

運動中に片手で摂取できるジェル、カルノパワーENERGY RAMUNE Flavor

(3)大事なエネルギー源となる糖質には、パラチノースを配合

エネルギー源には吸収の早い果糖に加え、ゆっくり吸収されるパラチノースを配合。

持久系のスポーツに理想的な配合に仕上がっています。

<パラチノースとは?>

自然界では蜂蜜などに微かに含まれている糖類のひとつ。

一般的な糖類とエネルギーは同じ(4kcal)ですが、吸収速度が砂糖の約1/5と、緩やかに吸収されるため、持続的なエネルギーの補給に役立ちます。

運動時の血糖値の低下を防ぐことで、脂質の燃焼が促進される有酸素運動時の栄養補給に適しており、特に持久系スポーツでのパフォーマンスアップが期待できます。

また、集中力持続などの効果も報告されており、長時間のスポーツのエネルギー補給に最適な糖分です。

(4)運動時のテンションを高める、新パッケージデザイン

前回のパッケージの上昇感はそのままに、よりテンションの上がるデザインにリニューアル。

新たなブランドのシンボルとして、ペガサスのアイコンを採用。

空を飛び続けるペガサスは、カルノシンを多く含む馬と鳥の特徴をあわせもつ、ブランドの象徴的存在です。

■商品概要

商品名 : カルノパワーENERGY RAMUNE Flavor

発売日 : 2024年11月7日(木)

フレーバー: ラムネ味

内容・価格: 1個 346円(税込)/10個(箱入) 3,456円(税込)

サイズ : 約 縦135mm×横70mm(1個)/横72mm×奥行109mm×高さ136mm(箱)

販売場所 : ハマリの健康食品公式オンラインショップ

https://www.hamari-health.jp/

ハマリの健康食品公式 楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/hamari-health/

他お取り扱いスポーツ店

URL : https://www.hamari-health.jp/shop/product_categories/carnopower-energy

■その他の関連商品

商品名: カルノパワー

価格 : 1個 5,832円(税込)

内容 : 1個(120粒・約30日分)

サイズ: 約 径48mm×高さ91mm

URL : https://www.hamari-health.jp/shop/product_categories/carnopower

商品名 : カルノパワーSTICK

フレーバー: グレープフルーツ味

価格 : 1個 3,240円(税込)

内容 : 1個(4.5g×7本)

サイズ : 外装 幅 120mm×高さ 190mm×厚み 20〜25mm/

個包装 幅 38mm×高さ 120mm

URL : https://www.hamari-health.jp/shop/product_categories/carnopower-stick

