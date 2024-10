受賞作品発表！ニチベイ「第4回メカモノ事例コンテスト」

ニチベイは、2024年7月1日から9月30日の期間で開催した「第4回メカモノ事例コンテスト」に応募いただいた作品の中から、優秀賞3作品、入賞6作品を選出し、ウェブサイトにて発表しました。

ニチベイ「第4回メカモノ事例コンテスト」受賞作品発表

■受賞者の紹介

【優秀賞】3作品(Amazonギフト券 50,000円)

・@srou._ie by suzu さま/バーチカルブラインド「アルペジオ」

・けと さま/ウッドブラインド「クレール」

・小林創建 orii さま/ウッドブラインド「クレール」

【入賞】6作品(Amazonギフト券 10,000円)

・みず さま/バーチカルブラインド「アルペジオ」

・mii さま/popola2「バンブーブラインド」

・さっきん さま/調光ロールスクリーン「ハナリ」

・me.t.cise さま/ウッドブラインド「クレールグランツ」

・mina さま/ベネシャンブラインド「セレーノグランツ」

・gami さま/ベネシャンブラインド「セレーノグランツ」

【受賞作品発表URL】

https://www.nichi-bei.co.jp/jsp/mekamono/202401/

※その他の応募作品も一部公開しています。

