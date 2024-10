九南サービスは、大人気のコラーゲンパウダー「こなゆきコラーゲン」シリーズから植物由来100%のコラーゲン「こなゆきコラーゲン(プラントベース)」を世界ヴィーガンデーにあわせ2024年11月1日より販売中です。

九南サービス「こなゆきコラーゲン(プラントベース)」

内容量 : 100g

販売価格 : 3,500円(税込・送料無料)

商品ページ: https://item.rakuten.co.jp/kyunan/4535640146536/

発売日 : 2024年11月1日(金)

販売店舗 : タマチャンショップ公式オンラインストアおよびECモール各店

タマチャンショップ実店舗各店(都城本店、宮崎micc店、

鹿児島天文館店、博多マルイ店、大丸福岡天神店、

なんばマルイ店、鯖江店)

九南サービスは、大人気のコラーゲンパウダー「こなゆきコラーゲン」シリーズから植物由来100%のコラーゲン「こなゆきコラーゲン(プラントベース)」を世界ヴィーガンデーにあわせ2024年11月1日より販売。

動物性成分を一切使用せず、ブロッコリーとにんじんから抽出した高吸収型のコラーゲンペプチドを採用。

さらに世界初となるバラプラセンタや白神山地由来の乳酸菌を配合し、肌のハリやツヤをサポートする美容ドリンクパウダーとして、健康と美しさを求める方々へ向けて届けられます。

■サステナブルで多様性を尊重する未来のために、動物由来に代わる美しさの選択を

多くのコラーゲン製品が動物由来である中、食への嗜好や宗教上の理由、さらにはアレルギーの問題から動物性成分を避けたいと考える消費者が増加しています。

近年、持続可能な健康習慣への意識が高まり、特に美と健康をサポートする製品においても環境負荷が少なく、誰もが安心して使用できる製品が求められています。

これらの背景から、同社が従来から販売し、お客様から絶大な支持を集める「こなゆきコラーゲン」シリーズから、まだ市場では非常に珍しい植物成分のみを使用した「こなゆきコラーゲン(プラントベース)」を開発しました。

多様な食生活やライフスタイルがある現代で、健康と美容に必要不可欠なコラーゲン摂取を誰もが安心して楽しめる社会の実現に寄与します。

植物性100%

■実感してほしい!こだわり尽くした“植物生まれ”の新プレミアムコラーゲン

「こなゆきコラーゲン(プラントベース)」は、一杯に 圧倒的な“プラントパワー”を詰め込んだ植物由来の栄養がたっぷりのコラーゲン粉末です。

一杯に圧倒的な植物のチカラを

1. 100%植物由来のコラーゲンペプチド

動物性原料不使用のため、ヴィーガンや宗教上の制限、アレルギーがある方にも安心して使用できます。

ブロッコリーとにんじん由来のコラーゲンペプチドを配合し、吸収率が高く、効率的に美容をサポートします。

コラーゲンペプチド756,000mg配合(※)

2. 最高級「バラプラセンタ」3,000mg配合(※)

世界で初めてダマスクローズの胎座から抽出した植物性プラセンタを採用。

最高級ダマスクローズの薔薇約6,300本に相当する胎座を使用しています。

動物性プラセンタが多い市場の中で、植物由来にこだわり、コラーゲンとの相乗効果で肌のハリやツヤを引き出します。

3. 世界初採用!「白神の森乳酸菌」1,000億個配合(※)

自然豊かな白神山地に生息する希少なキハダ由来の乳酸菌を採用。

腸内環境をサポートし、毎日の美しさと健康維持に役立ちます。

乱れがちな現代人の生活習慣を助ける強力な乳酸菌が、健康意識の高い方にも嬉しいポイントです。

4. クセなく水にも溶けやすい!様々なドリンクや料理に。

水やスムージーに溶けやすいパウダータイプで、クセがなく、日々の食事に気軽に取り入れられます。

スムージーやプロテインとの相性も抜群です。

※1袋100gあたりの値

■新発売記念セールを開催!

新発売記念&11月12日の「コラーゲンペプチドの日」に合わせて、お得に購入、お試しいただける特別セールを開催します。

期間 :2024年11月1日(金)〜11月16日(土)

販売価格:通常3,500円(税込・送料無料)→2,980円(税込・送料無料) 520円オフ

販売店舗:タマチャンショップ公式オンラインストアおよびECモール各店

※セール内容は各店舗で異なったり、変更となったりする場合があります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 世界初のバラプラセンタ&乳酸菌使用!九南サービス「こなゆきコラーゲン(プラントベース)」 appeared first on Dtimes.