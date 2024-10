無駄な運転を減らして電気代を節約！ユアサプライムス「ワイドセラミックヒーター」

ユアサプライムスは、ワイド温風とスポット温風を使い分けられるうえ、人感センサーと温度センサーを搭載し、無駄な運転を減らして電気代を節約できる電気暖房「ワイドセラミックヒーター」を販売中。

ユアサプライムス「ワイドセラミックヒーター」

型番 :YKT-PS1238F(W)/ホワイト

JAN :4979966469380

サイズ(約) :横幅38.4×奥行12.8×高さ32.5cm、2.9kg

コード長(約):1.6m

消費電力 :(50Hz)1150W/600W、(60Hz)1200W/600W

機能 :2段階出力切替、人感センサー、温度センサー、

左右手動ルーバー、1・2・4時間切タイマー

安全装置 :チャイルドロック、転倒オフスイッチ、温度過昇防止装置、

4時間自動オフ機能

生産国 :中国

希望小売価格:10,800円(税込)

ユアサプライムスは、ワイド温風とスポット温風を使い分けられるうえ、人感センサーと温度センサーを搭載し、無駄な運転を減らして電気代を節約できる電気暖房「ワイドセラミックヒーター」を2024年10月中旬より順次、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com( https://www.yuasa-p.com )」他ショッピングサイト等にて販売を開始。

■特徴

・電源オンですぐに暖かいセラミックヒーター

・左右ルーバーで、おひとりの時はスポット温風、広範囲を暖める時はワイド温風

・無人になった時に運転を停止し、節電と安全対策になる「人感センサー」搭載

・設定した温度で運転を停止し、暖め過ぎを減らす「温度センサー」搭載

・お子さまの誤操作を減らせる「チャイルドロック」搭載

・便利な切タイマー付き

・4つの安全対策機能

■場所を選ばず使えるセラミックヒーター

本製品はルーバーを閉じるとスポット温風、開くとワイド温風にできる開閉ルーバー付きセラミックヒーターです。

おひとりでの使用時はスポット、家族が集う場所にはワイドなど、効率的に使い分けることができ、リビングやダイニング、キッチン、脱衣所など様々な場所で使えます。

奥行き12.8センチのスリムな設計で、設置スペースの少ないデスクサイドやお手洗いなどでも使えます。

閉じてスポット、開いてワイドなルーバー付き

おひとりでの使用時はスポット

家族が集う場所にはワイド送風

■電気代を節約するWエコ機能

本製品は、人を感知して電源をオン・オフする「人感センサー」と、設定した温度になったら運転を停止、温度が下がったら再運転する「温度センサー」をダブルで搭載。

人感センサーは、脱衣所やトイレなどすぐに暖かくなりたいが切り忘れしやすい場所で使うと、電源の切り忘れによって生じる電気代の節約に繋がり、電気代高騰の今は特におすすめの機能です。

手が濡れていたり両手がふさがっている時にボタン操作をしなくてよいので、キッチンでの使用にも便利です。

温度センサーは、設定温度を保つように自動で運転を調整するため、くつろぎタイムや集中したい時の使用に便利です。

「人感センサー」と「温度センサー」は同時に設定できます。

■あんしんしてお使いいただける4つの安全対策機能

1. 「チャイルドロック」搭載。

運転時は電源オフ以外の操作を無効に、運転停止時は電源が入らないようにロックをかける機能です。

運転時の誤操作を防止するとともに、お子さまが誤って触れて電源が入ってしまうことを予防できます。

2. 「転倒オフスイッチ」搭載。

倒れた時に自動で運転をストップします。

3. 「切り忘れ防止4時間自動オフタイマー」搭載。

連続して4時間運転すると安全装置が働き、自動で運転を停止します。

4. 「温度過昇防止装置」搭載。

フィルターの目詰まりや不測の事態等で、本体が異常に温度過昇した際に電源を切ります。

あんしんして使えるチャイルドロック搭載

奥行12.8センチのスリム設計

