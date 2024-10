SNS連動キャンペーン参加で5,000円OFF限定クーポンも！リブグラフィ「SLEEPING SHADE」

リブグラフィは、心地よい睡眠をサポートする睡眠家具「SLEEPING SHADE(スリーピングシェード)」(特許出願中)の予約販売を、2024年10月16日(水)より開始しています。

吸音性・遮音性を保有する新開発の素材を使用し、良質な睡眠に大切な2大要素「静かさ」と「適度な暗さ」をサポートするこれまでにないプロダクトです。

また予約販売と併せて「蔦屋家電+」での出展とお得なキャンペーンも同時開催します。

リブグラフィ「SLEEPING SHADE」

【特徴】

・音を抑える仕組み

新開発の遮音性、吸音性を併せ持つ新素材を使用し、より高い防音効果を感じられるように設計しました。

背面からの音については最大で「12.3dB」の低減が見られ、これはスマートフォンの音量を中央値から4段階程度下げた際の音の違いに相当します。

一般的な吸音材・遮音材でよく使用されているグラスウールやウレタン、塩化ビニル(PVC)などは一切使用していません。

その為高い耐久性を持ち、ニオイや人体への刺激もありません。

有機溶剤や接着剤も使用しない組み立て方法です。

ポリエステル繊維を主原料とした各パーツはクッション性があり、睡眠中や寝起きの際、無意識に手などをぶつけてしまっても安心です。

・住空間に寄り添うデザイン

本体はベージュ×チャコールの落ち着いたバイカラー。

内側のチャコールカラーのフェルト生地は光の反射を抑え、心地よい暗さを作り出します。

外側のベージュのフェルトは寝室に馴染みやすく、ナチュラルな雰囲気に仕上げました。

開口部は間口を広げることにより、圧迫感を軽減。

暗さを追及するあまり、閉塞感が強くなってしまった試作段階から試行錯誤を重ね、今のかたちに仕上げました。

・軽量で簡単な組み立て

総重量は「9.2kg」と、これだけ大きな家具としては非常に軽量。

一番重いパーツでもわずか2.4kgです。

ネジや工具を必要としないパーツ同士をはめ合わせるだけの簡単な組立方式でおひとりでもおおよそ10分程度で組み立てが可能です。

■販売先:リブグラフィ公式サイト

LIBGRAPHY ONLINE SHOP: https://shop.libgraphy.co.jp/

■製品仕様

商品名 :SLEEPING SHADE

外寸 :幅 113cm×高さ 110cm×奥行 90cm

内寸 :幅 105cm×奥側高さ 86cm(入口高さ 100cm)×奥行 79cm

総重量 :9.2kg(最重量パーツ:2.4kg)

適応ベッドサイズ:幅 104cm以下、ヘッドボード部高さ 84cm以下

推奨ベッド高さ :ベッドフレーム+マットレス高さ 50cm以下

素材 :ポリエステル繊維 日本製/組立式

販売価格 :77,000円(税込)

※特許出願中

■商品展示について

展示期間 : 2024年10月16日(水)〜2025年11月4日(火)

店舗名 : 蔦屋家電+

営業時間 : 10:00〜20:00

所在地 : 二子玉川 蔦屋家電 1階

〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号

二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット

ホームページ: https://store.tsite.jp/tsutayaelectricsplus-futako/

■お得なキャンペーン

・SNS連動キャンペーン

参加いただくと5,000円OFF限定クーポンを進呈

開催期間:2024年10月16日(水)〜2024年11月15日(金)

対象SNS :X(旧Twitter)

参加方法:1.蔦屋家電+で効果を体感

2.ハッシュタグ「#睡眠ブースを体感しよう」を付けて感想をポスト

3.後日DMにてクーポンを進呈

・先行予約

先行予約期間中の購入で2,000円OFF

期間:2024年10月16日(水)〜2024年10月31日(木)

※両キャンペーンを合わせて最大7,000円OFFのお得なキャンペーンとなります。

