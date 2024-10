食事管理で尿ケア！ヒルズ プリスクリプション・ダイエットc/dマルチケア コンフォートシリーズ

日本ヒルズ・コルゲートは、2024年9月3日より、尿ケアのための特別療法食『ヒルズ プリスクリプション・ダイエットc/dマルチケア コンフォートシリーズ』のウェット製品から、おいしく食欲をそそる、新たな3つの缶詰製品を販売中です。

日本ヒルズ・コルゲート『ヒルズ プリスクリプション・ダイエットc/dマルチケア コンフォートシリーズ』

カテゴリー:獣医師専用の特別療法食

発売日 :2024年9月3日発売

販売場所 :全国の動物病院

製品名 :下記の通り

〈猫用〉 c/d マルチケア コンフォート チキン 156g×24缶

https://www.hills.co.jp/cat-food/pd-feline-cd-multicare-stress-with-chicken-canned

〈猫用〉 c/d マルチケア コンフォート フィッシュ 156g×24缶

https://www.hills.co.jp/cat-food/pd-feline-cd-multicare-stress-with-tuna-canned

〈猫用〉 c/d マルチケア コンフォート フィッシュ&野菜入りシチュー 82g×24缶

https://www.hills.co.jp/cat-food/pd-cd-multicare-stress-feline-vegetable-and-tuna-stew-canned

この新製品の発売により、ストレス性をはじめとした下部尿路疾患の管理が必要で、尿ケアが必要な猫の生活の質向上に役立つことが科学的に証明された療法食、ヒルズ プリスクリプション・ダイエットc/d(シーディー)マルチケア コンフォートシリーズは、ペットにも飼い主にもさらなる安心とおいしさを届けられます。

<ストレスと尿ケア>

ストレスは、日常的なものであるにも関わらず、見落とされることも多くあります。

しかしながら、67%*1の米国の獣医師がペットオーナーからストレスや不安についての質問を他の質問より多く受けると回答しており、ストレスに着目することは重要であることが分かります。

*1 CM Rearch社による新型コロナウイルス感染症レポートの質問「パンデミックが起こる前と比較して現在ペットオーナーの話題や質問で最も多いものは何ですか」に対する回答に基づく。

ベース:全対象者 n=810x

また、ストレスを感じやすい猫は、感じにくい猫と比べて特発性膀胱炎の症状が多いとも言われており、その差はなんと1.5倍です*2。

愛猫が繰り返す、下部尿路(膀胱から尿道までを指す)の悩みは、実はストレス性の疾患かもしれないのです。

ストレスによる膀胱炎が悪化すると、膀胱の炎症から膀胱の疼痛が慢性化、その結果痛みによるストレスが慢性化し、その異常なストレス反応がまた膀胱の炎症につながるという、痛みの悪循環が生まれます。

優れた栄養バランスにより、早めに食事管理で尿ケアするということも大切です。

*2 日本ヒルズ・コルゲート(株)2014年「愛猫のストレスと病気に関する意識調査」による

<ヒルズ プリスクリプション・ダイエットc/d(シーディー)マルチケア コンフォートシリーズとは>

c/d(シーディー)マルチケア コンフォートシリーズの特徴:ストレス性の下部尿路疾患は食事で管理ができます!

・加水分解ミルクプロテインとL-トリプトファンを配合

・ミネラル成分を調整し、尿結晶や尿石症に配慮

・尿pHを最適なレベルに保ち、ストルバイト尿石症の溶解時管理に役立つ

・オメガ-3脂肪酸を含有し、下部尿路疾患にまつわる不快感に配慮

ヒルズ プリスクリプション・ダイエットc/d(シーディー)マルチケア コンフォートシリーズ

c/d(シーディー)マルチケア コンフォート新製品について:

・下部尿路疾患のケアに大切な水分補給にぴったりなウェット製品ラインナップに、バラエティー豊富な新フレーバーと新食感の缶詰製品が登場!

・大好評のシチュー缶(チキン&野菜入り)に、「フィッシュ&野菜入り」フレーバーが新登場!

・さらに飽きずに食べ続けてもらう工夫をサポートする、「ミンチ」タイプの缶詰製品が「チキン」と「フィッシュ」の2つのフレーバーで新登場!

c/d(シーディー)マルチケア コンフォート新製品

療法食による食事管理での尿ケアには、療法食だけをおいしく継続的に食べてもらうことが大切です。

c/d(シーディー)マルチケア コンフォートのウェット製品は、様々なフレーバーや食感の製品を取り揃えています。

今回の新製品発売で、愛猫に夢中になって食事を楽しんでもらえる、さらにバラエティー豊かなラインナップとなりました。

