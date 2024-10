天然甘味料のステビアで飲みやすい！HARMONY FOOD／調和食『こどもサポート』

セリスタは、2024年10月1日(火)に子供向けマルチミネラル&ビタミンサプリメント『こどもサポート』を「HARMONY FOOD(R)/調和食(R)」のブランドから販売中です。

HARMONY FOOD/調和食『こどもサポート』

商品名 : こどもサポート

名称 : 亜鉛含有食品

原材料名 : 桑還元麦芽糖水飴(国内製造)、酵母(亜鉛含有)、酵母(銅含有)、

酵母(セレン含有)/貝殻未焼成カルシウム、ヘム鉄、

硫酸マグネシウム、ビタミンC、甘味料(ステビア)、ビタミンB6、

レシチン、リン酸カルシウム、ナイアシン、ビタミンA、葉酸、

ビタミンB12、ビタミンD、(一部に大豆・乳成分を含む)

内容量 : 75g(1本2.5g×30本)

希望小売価格: 5,508円(税込)

購入サイト: https://bit.ly/3ZDHfbc

◆「HARMONY FOOD(R)/調和食(R)」について

「HARMONY FOOD(R)/調和食(R)」は伊藤 明子(いとう みつこ/赤坂ファミリークリニック)小児科医が医学的根拠に基づいて考案するサプリメントや食材、調理方法、栄養バランスを提案し、より健康的な生活を過ごしていただくための活動や企画、製品を提供しているコンセプトブランドです。

URL: https://www.harmonyfood.jp/

◆『こどもサポート』について

『こどもサポート』は1歳から摂れるパウダータイプのサプリメントです。

食事の偏りや食べムラによって不足しやすい14種類のビタミンとミネラルをバランスよく豊富に配合し、天然甘味料のステビアで飲みやすくしました。

<成分配合量/1日摂取量>

ビタミンA :330μg

マグネシウム:136mg

ビタミンB6 :43mg

亜鉛 :14mg

ビタミンB12 :67μg

鉄 :3.3mg

ビタミンC :120mg

銅 :0.7mg

ビタミンD3 :27.5μg

葉酸 :362μg

ナイアシン :6mg

レシチン :50mg

カルシウム :150mg

セレン :21μg

<お召上がり方>

1日1本を目安に、水またはぬるま湯などと一緒に召し上がって下さい。

小分けにしておかずやスープに混ぜても食べられます。

<こんな方におすすめ>

□離乳食が思うように進まない

□食べムラがあって栄養が心配

□好き嫌いが激しい

□食が細くてあまり食べない

