見逃せない次期アメリカ大統領 決定までを徹底報道！CNNj「アメリカ大統領選 2024」

CNNj「アメリカ大統領選 2024」

放送チャンネル:CNNj

番組名 :「アメリカ大統領選 2024」

放送日時 :2024年11月5日(火)17:00より (変更の場合あり)

※一部日本語同時通訳つき

CNNjでは、現地時間11月5日から行われる2024年アメリカ大統領選投開票の模様を徹底リポートする特別番組「アメリカ大統領選 2024」を放送。

世界屈指のCNNニュースネットワークとCNNアンカー、リポーター、アナリストらを総動員し、全米各地から最新の情報が届けられます。

民主党候補者ハリス副大統領、共和党候補者トランプ前大統領の両陣営本部をはじめ、勝敗を左右する激戦州など注目の選挙区に多数のライブリポーターを派遣し、最新の動向や投票者らの声を伝えられます。

さらに、予測不能な今選挙だからこそ、CNNjでは特番態勢を崩さずに次期大統領決定の瞬間までを余すことなく報道します。

マジック・ウォール(タッチスクリーン)を駆使したライブ報道も必見。

【CNNj最新の番組情報】

・CNNjウェブサイト: https://www2.jctv.co.jp/cnnj/

