『ジャビットカップチャンピオン大会2024』優勝チームに向けて！日本ライフライン「AEDの贈呈と講習会」

日本ライフラインは、不整脈治療領域での43年にわたる経験を活かし、一般の方が簡単かつ安全に使用できるAED(自動体外式除細動器)の開発・販売をしています。

同社は、2024年8月7日(水)から9月15日(日)に開催された読売巨人軍主催の学童軟式野球大会『ジャビットカップチャンピオン大会2024』に協賛し、優勝チームである深川ジャイアンツ(東京都江東区)へ2024年10月26日(土)に同社製AEDの贈呈と講習会を実施しました。

日本ライフライン「AEDの贈呈と講習会」

■講習会の様子

真剣に講習会を受ける監督と選手の皆さん

【今回実施した大会の優勝チーム『深川ジャイアンツ』について】

東京都江東区で、低学年には“野球の楽しさ”を高学年には“勝つための野球”を野球経験有の指導者たちが教えています。

入部テスト なし・お茶当番 なし、区外都外からも入部可能で初心者の方も大歓迎です。

■同社製AEDについて

同社製AEDの電極パッドは「未就学児」及び「小学生〜大人」兼用であり、電極パッドとバッテリが一体型となったパッドカートリッジで、操作も交換も簡単なAEDです。

