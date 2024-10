OutlookアドインとGoogle Chromeの拡張機能に対応！キー・ポイント「WebFile」

キー・ポイントは、ファイル送信・ファイル共有サービス「WebFile」において、OutlookとGoogle Chromeの拡張機能に対応したことを発表しました。

キー・ポイントは、ファイル送信・ファイル共有サービス「WebFile」において、OutlookとGoogle Chromeの拡張機能に対応したことを発表。

OutlookやGmailの操作のみで、ブラウザからWebFileにアクセスすることなくファイルを添付する感覚で安全にファイルを送信することが可能となります。

また、ワンタイムパスワードを利用すれば、パスワード付きZIPファイルとパスワードをそれぞれメールで送信するPPAP方式と比べ、少ない操作で安全にファイル送信が可能です。

より多くの方々に安全なファイル送信を利用するために、本機能はWebFileを利用のお客様には無料で提供します。

■使い方

簡単3STEPでWebFileからファイル送信

【STEP1:「ファイル追加」でファイルをアップロード】

送りたいファイルを「ファイル追加」からアップロードします。

ドラッグ&ドロップでもアップロード可能です。

【STEP2:「URLを挿入」をクリック】

ダウンロード有効期限やダウンロード回数、パスワードロックの設定も可能です。

【STEP3:そのままメールを作成・送信】

ダウンロードURLが発行されるので、あとは通常通りメール本文を書いて送るだけ!

■対応時期

2024年11月以降順次、お客様に案内し対応していきます。

