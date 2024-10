「JUTA」とコラボのハチグッズも！「ハチふる SHIBUYA meets AKITA」3周年

渋谷スクランブルスクエア 14階「ハチふる SHIBUYA meets AKITA」は2024年11月1日をもって3周年を迎えます。

ハチふる SHIBUYA meets AKITA 3周年

それを祝して限定イベント&限定商品の販売を開始しアニバーサリーを盛り上げます。

忠犬ハチ公といえば、その犬種は秋田犬。

「ハチふる」には、ハチをモチーフにした食品や雑貨、軽飲食メニューなどバラエティ豊かな商品が多数並びます。

商品の原材料や製造、企画などそのルーツは秋田県産であることにこだわった地方創生型コンセプトショップです。

■ハチのふるさと・秋田のグラフィックアーティスト「JUTA」とのコラボレーション

秋田県出身のグラフィックアーティスト「JUTA」とコラボレーションし、ハチのグラフィックを描き下ろし。

カラフルな色使いとポップなタッチの画は、県内外問わず多くの人気を博しています。

オリジナルでグラフィックアートを描くほか、企業や店舗のロゴデザインや店内装飾等もおこなう。

秋田県内のほか、「東京ミズマチ」「酒場きんぼし」(渋谷区)など東京の仕事も実績あり。

自身で運営しているアパレルブランド「YARDO」も展開中。

グラフィックのコンセプトは、“KEEP THE FAITH, RAIN OR SHINE”(雨の日も晴れの日も、信念を貫く)

毎日目まぐるしい渋谷のスクランブル。

みんなの「待ち合わせシンボル」として、今日も任務を全うするハチ。

そんなハチだって、たまには自由に走り回りたい。

本作は、日々、渋谷を見守ってくれているハチにリスペクトを込めて、「渋谷で遊び回るハチ」を描いたポップアートとなります。

JUTA

「おすわり」

忠犬ハチ公は国内外の渋谷訪問者に「お座り」の姿を印象付けています。

1つ目のメインビジュアルはその「お座り」のイメージはそのままに、ポップで明るいイメージを取り入れました。

ハチの存在は風化するどころか、新しい「お座りハチ」の姿とハチの物語を現代につなぐ一役になります。

「渋谷」

「お座り」が印象的な「ハチ」。

そんなハチもたまには自由に走り回りたい、そんな思いを表現しました。

私たちがもつハチのイメージとは裏腹に渋谷の真ん中を駆けるハチの姿は私たちに新鮮さだけでなく勇気も与えてくれます。

アニバーサリーを記念して「ハチふる」および渋谷スクランブルスクエア館内で限定イベントを開催します。

「JUTA」さんのグラフィックをより多くの人に楽しんでもらえるよう、渋谷を訪れた方が気軽に参加できるイベントを開催します。

〈企画(1):肌に纏うアート「ボディペイントステッカー」〉

ボディペイント 手

ボディペイント 肩

※画像はイメージです

「JUTA」さん描き下ろしのデザインをボディペイントステッカーに。

あなたも渋谷のバイブスを身に纏い、渋谷スクランブルスクエアのアニバーサリーを華やかに彩ります。

カラーとモノクロの2色を用意。

ご家族やお友達、恋人とお揃いで貼って渋谷の街歩きを楽しむのもおすすめです。

【開催期間】11月2日(土)〜11月3日(日) 各日11:00〜最終受付20:00

【価格】 500円(税込)

【開催場所】12階 イベントスペース Scene12(シーントゥエルブ)

〈企画(2):大人のお絵描き「参加型アートイベント」〉

参加型アートイメージ

※画像はイメージです

今回渋谷スクランブルスクエアアニバーサリーのテーマである「大人のASOVIVA」およびテーマカラーの「青」をモチーフに。

様々な青でハチを彩り、唯一無二の作品を完成させます。

色塗りに使用するのは、渋谷と秋田の幼稚園や保育園等で使っていたクレヨン。

短くなった端の部分を型に入れて溶かし固めました。

そうすることで短くなったクレヨンが生まれ変わり、様々な青が混ざったマーブルクレヨンになるのです。

渋谷と秋田で集めたクレヨンを融合させることで、この2地域をつないでくれた「ハチ」の存在を表現しました。

参加者には限定ステッカーをプレゼント。

【開催期間】11月3日(日) 11:00〜20:00

【価格】 無料

【開催場所】12階 イベントスペース Scene12(シーントゥエルブ)

〈ハチふる3周年記念 新商品ラインナップ〉

ハチのグラフィックアートを使用した新商品が11月1日よりハチふる店舗で販売スタートします。

今回イベントの描き下ろしデザインである2種のキャンバスアートはこの世に8枚ずつのスペシャルエディション。

絵画情報

■ハチのグラフィックがアパレル商品になって販売スタートします。

※商品によって販売開始時期は異なります。

【フード付きパーカ 12,000円(税抜)】

バックにハチのグラフィックをプリント。

胸元のワンポイントにはグラフィックのコンセプトである“KEEP THE FAITH, RAIN OR SHINE”がプリント。

全4色。

新商品フード付きパーカ

【Tシャツ 5,500円(税抜)】

フロントに大きくプリントされたグラフィックはファッションのワンポイントになります。

全4色。

新商品Tシャツ

【キャップ 5,400円(税抜)】

カジュアルなデザインで男女問わずどんな服にもマッチ。

全3色。

新商品キャップ

【トートバッグ 3,000円(税抜)】

普段使いしやすいサイズ。

どのカラーもファッションの邪魔をすることなく使用できます。

全4色。

新商品トートバッグ

【マグカップ 1,650円(税抜)】

新商品マグカップ

【アクリルキーホルダー 860円(税抜)】

新商品アクリルキーホルダー

【クリアファイル 860円(税抜)】

新商品クリアファイル

■店舗・会社概要

〈ハチふる SHIBUYA meets AKITA〉

渋谷スクランブルスクエア 14階に店舗を構える「ハチふる SHIBUYA meets AKITA」を運営。

忠犬ハチ公で渋谷と秋田をつなぐ地方創生型コンセプトショップとしてハチのふるさと秋田県の原材料を使用して企画・製造されたハチ土産(渋谷土産)を多数取り揃え、秋田県の地域活性化に寄与した活動を展開。

ハチふる SHIBUYA meets AKITA 外観

所在地 :東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア14階

営業時間:10:00〜21:00

定休日 :不定休

※営業時間の変更や休館の場合がありますので、事前に公式HPを確認してください

