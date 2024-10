手に取った瞬間に分かるほどの軽やかさと柔らかさ！OROS JAPAN『ORION PARKA 2024』

OROS JAPANは、2024年10月30日(水)より、応援購入サイトMakuakeにて待望の最新作『ORION PARKA 2024』『Vela Pant』の予約販売を開始します。

OROS JAPAN『ORION PARKA 2024』

OROS JAPANは、2024年10月30日(水)より、応援購入サイトMakuakeにて待望の最新作『ORION PARKA 2024』『Vela Pant』の予約販売を開始。

2019年、OROSはエアロゲルから高性能断熱材『SOLARCORE(R)』を開発し数多くのメーカーに先駆け宇宙服素材を一般アパレルに応用しました。

以降OROSは瞬く間にテックアパレル市場を席巻し、パイオニアとしての地位を盤石なものとします。

そんな先進アパレルブランドとしての鮮烈なデビューを支えたのが『ORION PARKA』です。

極寒の状況に対応する防寒アウターを最も得意とするOROSは数々のモデルをリリースし、スポーツ・雪山・街などあらゆるシーンに最適化されたアイテムを生み出してきました。

そして今季ついに、長く待ち望まれていたOROS最高峰の超防寒アウターが大人気メンズパンツとともに新モデルとなってドロップします。

■『ORION PARKA 2024』

ORION PARKAは通常2mmのところ、OROS最上位の3mmSOLARCOREを使用するとともに隙間なく断熱材を配置することで全ラインナップ中最高の防寒性を誇ります。

その防寒性は初代ORION PARKAを着用した南極探検隊から「少し暑いくらいだ」と言わしめる程です。

今回のアップデートは性能こそ変わらないものの、3年にわたる前作へのレビューを基にデザイン面で大きな変化が加えられています。

OROSは元々研究者が創業したブランドだったため、SOLARCOREのパフォーマンスを重視し、その性能を最大限に活かせる用途から入るスタンスでした。

2024年度のOROSは運営陣を新たにしたことで、アパレル市場の分析や製品の深いインサイトからより洗練された製品を開発するべくアプローチをしていきます。

デザインを大幅に刷新

前作にあった胸元のストラップやベルクロを排除することで、トレンドに合わせたよりミニマルでスタイリッシュなルックへと洗練されています。

さらにファスナーをはじめとして製品に使用する素材の高品質化も図っており、ブランド最高峰のアウターにふさわしい完成度となりました。

レディースモデルはブラックに加えて前作で大変な人気を博したホワイトを用意しています。

レディース限定ホワイト

■『Vela Pant』

Vela Pant

販売開始直後から一部サイズ欠品となるほどの大人気メンズシティパンツVeer Pantの新作です。

今回「VEER」はリニューアルに伴い『Vela Pant』に生まれ変わりました。

“Vela”は帆座を意味します。

帆と言えば船の推進力を生み出し、時に船主の向きを変えるために使われるもの。

新たな体制のもと動き出すOROSの原動力となり、向かうべき方向を決める第一弾としてこれ以上なくふさわしいネーミングとなっています。

特筆すべきはその質感の変化であり、前作はその重厚感と防寒・撥水性能の高さから街のみならずアウトドアでの使用を可能としていましたが、本作は手に取った瞬間に分かるほどの軽やかさと柔らかさを備えます。

基本的なスペックは前作と変わらぬ水準を保ちながらも、着心地の良さを大幅に改善することで街・アウトドアに加えて自宅でのリラックスしたシーンにも適性を持つまさしく多用途なパンツへと進化を遂げています。

そして従来のグレーだけでなくジャバブラウンをカラーバリエーションに加えることで、さらに多くの着こなしが可能となり、あらゆるシーンでお使いいただけるようになりました。

左:グレー 右:ブラウン

パイオニアが作るウェアに共通した機能性は健在であり、十分なポケットの数や裾口の絞り、ロールアップ前提の裏地など細部にわたり丁寧な設計となっています。

Vela Pant ディテール

■Immix Glove&Nova Beanie

Nova Beanie

コート・パンツとのセット販売のみとはなりますが、追加オプションとしてグローブとビーニー各色を用意しています。

快適な着心地と時代を超えて色褪せない普遍的なデザインに定評のある『Nova Beanie』にブルーとネイビーが加わりました。

2mmのSOLARCOREをバンド上に配置することで頭部の保温性を高め、街だけでなく寒さの厳しいシーンでの使用も可能です。

Immix Glove

スポーツ向けの大人気シリーズ『Immix』に待望のグローブが登場します。

これまではウインタースポーツでの使用にフォーカスしミトンタイプのみの展開でしたが、冬場のバイクシーンや各種アクティビティを考慮し、より操作性に優れるグローブタイプを開発しました。

SOLARCOREで手全体を覆うことで寒さの厳しい真冬でも安心して利用できます。

■製品概要

『ORION PARKA 2024』

価格 :一般販売価格 90,000円(税込)

予約販売価格 67,500円(税込)〜

カラー:ブラック、ホワイト(レディースのみ)

サイズ:S〜2XL

『Vela Pant』

価格 :一般販売価格 37,000円(税込)

予約販売価格 27,700円(税込)〜

カラー:グレー、ジャバブラウン

サイズ:S〜2XL

他セット販売多数あり

予約販売URL: https://www.makuake.com/project/oros-orion/

■予約販売概要

期間:2024年10月30日から12月1日まで

納期:12月中

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 手に取った瞬間に分かるほどの軽やかさと柔らかさ!OROS JAPAN『ORION PARKA 2024』 appeared first on Dtimes.