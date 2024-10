キヤノンITソリューションズは、会計基準の解説に定評のあるナレッジネットワーク代表取締役社長 中田清穂 氏を招き、新リース会計基準の要点について、解説やパネルディスカッションを行うセミナーを2024年11月22日(金)にオンライン開催します。

キヤノンITソリューションズ「新リース会計基準 リースの識別方法について徹底解説セミナー」

□日時 :2024年11月22日(金) 15:00〜16:30

□会場 :オンライン

□参加費:無料(事前登録制)

□定員 :500名

□主催 :キヤノンITソリューションズ株式会社

キヤノンITソリューションズは、会計基準の解説に定評のあるナレッジネットワーク代表取締役社長 中田清穂 氏を招き、新リース会計基準の要点について、解説やパネルディスカッションを行うセミナーを2024年11月22日(金)にオンライン開催。

企業会計基準委員会(ASBJ)が2024年9月13日に公表した新リース会計基準は、2027年4月以降の事業開始年度より適用開始します。

新リース会計基準の理解を深めるとともに、会計処理/業務内容への影響や、適用前の準備について解説するセミナーを開催します。

セミナー第1部では、適用指針に記載されている「リースの識別に関するフローチャート」をはじめ、会計基準の要点について中田清穂 氏が解説。

第2部では、リース契約の判断基準やリース期間の判定について専門的な見解を得るため、財務会計/人事給与システム「SuperStream-NX」のユーザーであるメディカルシステムネットワークから経理担当者を招き、中田清穂 氏が実際の契約内容をもとにリース契約に関する現場の疑問について回答します。

■申し込み

以下のサイトよりお申し込みください。

https://www.superstream.canon-its.co.jp/special-seminar_2024

■講演内容

【第1部】基調講演 15:00-15:30

▼講師

有限会社ナレッジネットワーク

代表取締役社長 公認会計士 中田清穂 氏

▼概要

適用指針に記載されている「リースの識別に関するフローチャート」をはじめとする会計基準の要点について徹底解説します。

【第2部】パネルディスカッション 15:30-16:20

▼話者

・有限会社ナレッジネットワーク

代表取締役社長 公認会計士 中田清穂 氏

・株式会社メディカルシステムネットワーク

経理財務本部 経理部 部長 岩田翼 氏

経理財務本部 経理部 次長 七戸拓也 氏

・キヤノンITソリューションズ株式会社

SuperStream営業本部 SS導入コンサルティング部 村井美咲

▼概要

株式会社メディカルシステムネットワーク経理担当者より、新リース会計基準に関してご質問していただきます。

実際の契約内容をもとに、リース契約かどうか識別する方法を「リースの識別に関するフローチャート」を活用して、中田清穂 氏がわかりやすく回答します。

また、以下内容についても一緒に学びます。

・賃貸借契約のリース識別・期間見積

・リース料に含まれる費用処理

・監査法人や貸手とのコミュニケーションの取り方

【第3部】「SuperStream-NX」についての紹介 16:20-16:30

■中田清穂 氏 プロフィール

有限会社ナレッジネットワーク

代表取締役社長 公認会計士

中田清穂 氏

1985年青山監査法人入所。

8年間監査部門に在籍後、PWCにて、連結会計システムの開発・導入および経理業務改革コンサルティングに従事。

1997年株式会社ディーバ設立。

2005年同社退社後、有限会社ナレッジネットワークにて、実務目線のコンサルティング活動をスタートし、会計基準の実務的な理解を進めるセミナーを中心に活動。

IFRS等会計準の解説に定評があり、セミナー講演実績多数。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 中田清穂登壇!キヤノンITソリューションズ「新リース会計基準 リースの識別方法について徹底解説セミナー」 appeared first on Dtimes.