30秒で設営・撤去可能な防災用・アウトドア用2wayマルチテント！Lagurus「Freely Revolution2」
Lagurusは、避難所やアウトドアでの使用を目的に制作された防災テント「Freely Revolution2」をクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて数量限定で2024年12月13日まで先行販売します。
この2wayマルチ防災テントは、防災テントの普及を目指して開発された縦置き・横置きどちらでも使用可能なテントです。
Lagurus「Freely Revolution2」
UV Protection model
先行販売期間：2024年9月12日〜12月13日
価格 ：先行販売価格 19,800円(税込)〜
メーカー希望価格 25,800円(税込)
内容物 ：テント(収納バッグ付き)、補強ポール4本、アルミポール2本、
固定用ロープ6本、ペグ10本
サイズ ：200cm(横)×100cm(縦)×105cm(高さ)
本体 ：3kg
素材 ：ポリエステル(UV Protection加工済み)
カラー ：ディープブルー
【クラウドファンディング リターン】
(1) テント1個 19,800円〜
(2) テント2個 36,800円〜
(3) テント3個 51,800円〜
※消費税・送料込
Lagurusは、避難所やアウトドアでの使用を目的に制作された防災テント「Freely Revolution2」をクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて数量限定で2024年12月13日まで先行販売。
この2wayマルチ防災テントは、防災テントの普及を目指して開発された縦置き・横置きどちらでも使用可能なテントです。
【防災テント「Freely Revolution2」の特長】
・設営の簡便さ：工具不要、30秒で設営・撤去が可能
・耐久性 ：撥水性・耐水性18,588(mmH2O)の高品質な素材を使用
・快適性 ：通気性・プライバシー保護に優れた設計
・安全性 ：UPF50+ 紫外線遮蔽97.8％のUV Protection機能を追加
・収納性 ：コンパクトで軽自動車にも収納可能
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