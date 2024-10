30秒で設営・撤去可能な防災用・アウトドア用2wayマルチテント！Lagurus「Freely Revolution2」

Lagurusは、避難所やアウトドアでの使用を目的に制作された防災テント「Freely Revolution2」をクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて数量限定で2024年12月13日まで先行販売します。

この2wayマルチ防災テントは、防災テントの普及を目指して開発された縦置き・横置きどちらでも使用可能なテントです。

Lagurus「Freely Revolution2」

UV Protection model

先行販売期間:2024年9月12日〜12月13日

価格 :先行販売価格 19,800円(税込)〜

メーカー希望価格 25,800円(税込)

内容物 :テント(収納バッグ付き)、補強ポール4本、アルミポール2本、

固定用ロープ6本、ペグ10本

サイズ :200cm(横)×100cm(縦)×105cm(高さ)

本体 :3kg

素材 :ポリエステル(UV Protection加工済み)

カラー :ディープブルー

【クラウドファンディング リターン】

(1) テント1個 19,800円〜

(2) テント2個 36,800円〜

(3) テント3個 51,800円〜

※消費税・送料込

【防災テント「Freely Revolution2」の特長】

・設営の簡便さ:工具不要、30秒で設営・撤去が可能

・耐久性 :撥水性・耐水性18,588(mmH2O)の高品質な素材を使用

・快適性 :通気性・プライバシー保護に優れた設計

・安全性 :UPF50+ 紫外線遮蔽97.8%のUV Protection機能を追加

・収納性 :コンパクトで軽自動車にも収納可能

