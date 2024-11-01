30秒で設営・撤去可能な防災用・アウトドア用2wayマルチテント！Lagurus「Freely Revolution2」

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Lagurusは、避難所やアウトドアでの使用を目的に制作された防災テント「Freely Revolution2」をクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて数量限定で2024年12月13日まで先行販売します。

この2wayマルチ防災テントは、防災テントの普及を目指して開発された縦置き・横置きどちらでも使用可能なテントです。

 

Lagurus「Freely Revolution2」

 

 

UV Protection model

先行販売期間：2024年9月12日〜12月13日

価格　　　　：先行販売価格 19,800円(税込)〜

メーカー希望価格 25,800円(税込)

内容物　　　：テント(収納バッグ付き)、補強ポール4本、アルミポール2本、

固定用ロープ6本、ペグ10本

サイズ　　　：200cm(横)×100cm(縦)×105cm(高さ)

本体　　　　：3kg

素材　　　　：ポリエステル(UV Protection加工済み)

カラー　　　：ディープブルー

 

【クラウドファンディング リターン】

(1) テント1個　19,800円〜

(2) テント2個　36,800円〜

(3) テント3個　51,800円〜

※消費税・送料込

Lagurusは、避難所やアウトドアでの使用を目的に制作された防災テント「Freely Revolution2」をクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて数量限定で2024年12月13日まで先行販売。

この2wayマルチ防災テントは、防災テントの普及を目指して開発された縦置き・横置きどちらでも使用可能なテントです。

 

【防災テント「Freely Revolution2」の特長】

 

 

・設営の簡便さ：工具不要、30秒で設営・撤去が可能

・耐久性　　　：撥水性・耐水性18,588(mmH2O)の高品質な素材を使用

・快適性　　　：通気性・プライバシー保護に優れた設計

・安全性　　　：UPF50+ 紫外線遮蔽97.8％のUV Protection機能を追加

・収納性　　　：コンパクトで軽自動車にも収納可能

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