海洋ごみについて考えるプロジェクト！和洋女子大学 里見祭「スペシャルファッションショー」

千葉テレビ放送からの提案で「海洋ごみ」について考える新プロジェクトが和洋女子大学で立ち上がりました。

和洋女子大学 里見祭「スペシャルファッションショー」

この活動の目的は、より多くの年代の人に「一般財団法人海と日本プロジェクトin千葉県」や日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト CHANGE FOR THE BLUE」の普及です。

今回、このプロジェクトに協力するのは、不要になった衣類を新しく作り変えるアップサイクルを目的とした同好会「Find Value」の学生たちです。

8月からスタートしたプロジェクトでは、今回のプロジェクトの目的を聞いたうえで実際にどのようなコンセプトで衣服を製作するのか話し合い、その後実際に海浜幕張の海に行きごみ拾いをして現状を学びながら、衣服のイメージを膨らませました。

衣服を製作するにあたり、有限会社ライオットオブカラーズより海洋ごみから作られた生地を提供いただきました。

また、衣服に付けるボタンは合同会社BLOOPに協力いただき、学生たちが自ら製作しました。

この衣服は、11月2日(土)、3日(日)に開催される里見祭(大学祭)で披露します。

ファッションショーの他にも様々なプログラムが用意されています。

<イベント概要>

●和洋女子大学 第65回 里見祭(大学祭)

<プログラム詳細>

●11月2日(土)、3日(日)

・11時〜16時

海洋ごみ再生リサイクルポリエステル“SEAQUAL(R)FABRIC”を使用した商品の販売@PORTRUNKS

・12時30分〜13時

海洋ごみが生まれ変わる!?スペシャルファッションショー

●11月2日(土)のみ

・11時〜16時

海洋ごみからアップサイクルした布でつくるクリスマスリース-Bolo Rei-を作ろう@PORTRUNKS ※有料

●11月3日(日)のみ

・10時30分〜16時

ペットボトルキャップでクリスマスオーナメントを作ろう@BLOOP ※有料

・13時30分〜16時

ペットボトルキャップでオリジナルネームホルダーを作ろう

里見祭(大学祭) 詳細: https://wayo-fes.com/

<団体概要>

●CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごととし、“これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

海の豊かさを守り、海にごみを出さないという強い意志で日本全体が連帯し、海に関心を持つ人を増やし、海の未来を変える挑戦を実現していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/

●日本財団「海と日本プロジェクト」

日本財団、総合海洋政策本部、国土交通省の旗振りのもと、オールジャパンで推進するプロジェクト。

海の豊かさを守り、海にごみを出さないという強い意志で日本全体が連帯し、海に関心を持つ人を増やし、海の未来を変える挑戦を実現していきます。

■大学概要

学校名 : 和洋女子大学

代表者 : 学長 金子 健彦

所在地 : 〒272-8533 千葉県市川市国府台2-3-1

最寄り駅 : 京成本線 「国府台(こうのだい、和洋女子大学前)駅」下車 徒歩9分

: JR市川駅 バス9分

「和洋女子大前」下車 徒歩1分

: JR松戸駅 バス20分

「和洋女子大前」下車 徒歩1分

アクセス詳細: http://www.wayo.ac.jp/access/tabid/666/Default.aspx

設立 : 1897年

