上遠野太洸出演！S.I.P.H THEATER「この碧虚の世界に少しの魔法をかけて」

S.I.P.H THEATERは、今回初の試みとなる人を主軸とした作品「この碧虚の世界に少しの魔法をかけて」を、2024年12月11日〜12月15日に六行会ホール(品川区)にて上演します。

S.I.P.H THEATER「この碧虚の世界に少しの魔法をかけて」

公演日 : 2024年12月11日(水)〜2024年12月15日(日)

公演場所 : 〒140-0001 東京都品川区北品川2丁目32-3

六行会ホール

出演キャスト : 上遠野太洸 / 入江健志 / 飯田雪乃 / 神村風子 /

岡本尚子 / 中崎絵梨奈 / 土屋シオン / 櫻井翔大 /

吉田拓也 / 樋口拓海 / 赤松美空 / 鈴木結翔 /

そよん / きりねね / 濱崎優姫 / 廣瀬美波 /

坂田瑞季 / 糟谷紅里 / 洲賀崎未悠 / 新槙カンナ /

杉島敬之 / 松崎果梨 / 山本有紗 / 琴波真香 /

淵上由貴 / KENTY / 渡辺彩香 / 星永このは /

中村なほ / 篠田咲乃 / 詠良カノン / 齋藤瑠奈 /

姫野美咲 / 暁月みちか

チケット発売日 : 2024年10月28日(月)12:00〜

価格 : 一般会員価格

SS席:¥8,000 S席:¥6,000 A席:¥5,000

プレミアム会員価格

SS席:¥7,500 S席:¥5,500 A席:¥4,500

※全席指定席

チケット販売サイト: https://www.siph-theater.tokyo

主催 : 株式会社S.I.P.H Entertainment Japan / S.I.P.H THEATER

演劇要素を多く取り入れ、いつもと少し異なる世界観でS.I.P.Hらしいメッセージを届けます。

この作品は、高校生活を舞台に個性豊かな高校生達が登場し様々な問題に直面します。

当時しか感じる事の出来ない『物事の視点』を作品を通じて、壮大に青春を事細かく表現しています。

作品を通して描かれるのは、主人公晴(ハル)の心の葛藤と成長。

恋人、友達、家族、そして不思議な黒兎。

沢山の出会い愛情に触れ、晴は『世界とは何か?』高校生だからこそ感じる疑心暗鬼。

成長と共に変化する世界を一緒に感じてみて下さい。

学園青春作品だからこそ共感できる、ノスタルジックな体験も魅力の一つです。

また、S.I.P.Hらしい華やかなダンスシーン、新たに作曲された音楽、ファンタジー要素も絶妙に作品に散りばめられているので、ファンの方も必見です。

また、豪華キャストが集結した、ダブルキャスト、チーム空、チーム星、2チームに分かれて上演します。

新時代を生きる為の大切なメッセージが詰まった、壮大なスケールでお届けする『S.I.P.H THEATER-この碧虚の世界に少しの魔法をかけて』。

2024年初冬、六行会ホールで開幕です。

<あらすじ>

『これは一人の青年が歩む、心の再生物語』

光耀(こうよう)高校に通う、高校3年生の晴(ハル)は人気者で友達も多く、誰もが憧れる存在であった。

しかし、恋人である幼なじみの陽茉莉(ヒマリ)の事件をきっかけに、毎日輝かしい生活から一変。

晴は心のない人形のように別人へと変貌してしまいました。

次第に晴は、孤独の道へと歩んでいきます。

しかし、晴の前に突如現れた人間の言葉を話す「不思議な黒兎」との出会いにより絶望だった晴の人生に変化が訪れていきました…。

■作・演出・脚本

松本匡史

舞台 / パフォーマンスユニット / LA留学等の様々なエンターテイメントの経験を経て、2014年9月に株式会社S.I.P.H Entertainment Japanを設立。

多種多様の演者を使ったイベント / エンターテイメントショー / 空間演出を得意とし、これまでに数多くのテーマパーク・イベント・施設・アーティスト・公演などをプロデュース。

これまでに手掛けたものは500作品を超え、通算100万人以上の観客を魅了している。

代表という傍ら演出家・マルチクリエイターとしても活動。

