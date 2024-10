厳選和栗を使用！果実と氷 岩澤『極・和栗モンブラン』

果実を楽しむホンモノ志向のかき氷専門店「果実と氷 岩澤」は、国産和栗を使用したこだわりのかき氷『極・和栗モンブラン』を季節限定で提供開始しました。

果実と氷 岩澤『極・和栗モンブラン』

価格 :2,800円(税込)

提供期間:2024年10月22日(火)〜11月末(予定)

※1日数量限定の提供

■こだわりの調理工程

『極・和栗モンブラン』の魅力の1つでもある、かき氷の頂上に乗った大きい渋皮煮。

殻がついた状態の厳選した国産和栗を使用し、一から作っています。

完成までには約1週間、時間がかかります。

手間と時間をかけることで、甘く味わい深い和栗を堪能できます。

<渋皮煮 調理工程>

(1) 生栗を3〜4日間、冷蔵庫で低温熟成

- 0〜3℃の冷蔵庫で低温熟成させることで、和栗の甘みが増します

(2) 一晩浸水させる

調理工程(3):少し茹でる

(3) 少し茹でる

(4) 鬼皮を剥く

(5) アク抜きを8回ほど繰り返す

- はじめは黒く、8回ほどアク抜きをするとワインのロゼ色になります

(6) 栗の表面をそうじする

(7) 煮て味付け

(8) 冷まして味を馴染ませる

完成

■『極・和栗モンブラン』の特徴

<広島県随一!生栗から作るかき氷>

『極・和栗モンブラン』を彩る「栗ミルク」「栗クリーム」「栗ソース」「渋皮煮」はすべて、生栗から作られています。

手間がかかる分、生栗から作ることで、和栗そのものの甘さや香り、素朴な味わいを存分に引き出し、最大限に素材の魅力を感じていただけます。

“1から生栗を使って作る”かき氷は、広島県で同店のみと自負しています。

<厳選された和栗を使用>

使用する和栗の種類は季節や時期などによって異なり、その時々で表情を変える味わいを堪能できます。

時期によって、平安時代の文献にも登場する歴史ある高級和栗「丹波栗」や“栗の王様”と呼ばれる希少な「利平栗」を使用しています。

<かき氷の完成を目の前で!オープンキッチンの店舗>

同店はオープンキッチンの店舗です。

注文後、かき氷を削るところから、モンブランのしぼり、完成までの工程をライブ感覚で見ることができます。

味覚だけではなく、視覚でも楽しめます。

■店舗概要

店舗名 : 果実と氷 岩澤

開店日 : 2024年5月10日(金)

所在地 : 〒730-0036 広島県広島市中区袋町7-18-1F

アクセス: 広島電鉄 本通駅より徒歩5分

営業時間: 平日13:00〜19:30|土日祝11:00〜19:30

(いずれもL.O. 19:00)

定休日 : なし

席数 : 10席(カウンター)

予約 : 可

