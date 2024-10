再生医療の未来を拓く！サンシナジー「最先端幹細胞治療の教育啓蒙イベント＆出版記念イベント」

サンシナジーは、2024年11月から年末にかけて、MMJ学会主催のもと、再生医療をもっと身近に感じ、そして地域社会への実践に役立ててもらう活動の一つとして日本の医療関係者に向けた最先端の幹細胞治療に関する教育啓蒙イベントを開催します。

サンシナジー「最先端幹細胞治療の教育啓蒙イベント&出版記念イベント」

サンシナジーは、2024年11月から年末にかけて、MMJ学会主催のもと、再生医療をもっと身近に感じ、そして地域社会への実践に役立ててもらう活動の一つとして日本の医療関係者に向けた最先端の幹細胞治療に関する教育啓蒙イベントを開催。

このイベントは、美容やアンチエイジング、子供の発育、難治性疾患など、さまざまな医療分野での幹細胞治療の可能性を紹介し、日本における再生医療の普及を目指しています。

また、今回のイベントでは、日本初となる統合医療的アプローチによる自閉症治療に関する二冊の新刊書籍の出版記念会も同時開催。

医療従事者や患者の家族に向けて、安全で効果的なバイオロジカル治療の知識を提供し、自閉スペクトラム症(ASD)に対する新たな治療法を紹介します。

40年以上にわたってスイスとドイツで創立され先進的な再生医療を世界各国に展開してきたヨーロピアン・ウェルネス・バイオメディカル・グループの協力により、日本国内での教育および情報提供の機会を充実させる場となります。

さらに、期間中のイベントでは、主催のMMJ学会の会頭でありヨーロピアン・ウェルネス・バイオメディカル・グループ代表かつ再生医療の世界的な権威であり、多数の学術的貢献を持つProf. Dato’ Sri Dr. Mike K.S. Chanをお招きし、美容、アンチエイジング、自閉症、自己免疫疾患、難治性疾患に対する幹細胞治療についての講義が予定されています。

Prof. Dato’ Sri Dr. Mike K.S. Chanの長年の研究成果を、直接日本の医師や医療従事者に共有することで、国際的な医療の連携を促進し、日本国内での再生医療のレベルアップに貢献したいと考えています。

■Prof. Dato’ Sri Dr. Mike K.S. Chan 経歴

Prof. Dato’ Sri Dr. Mike K.S. Chan

ヨーロッパで発祥したヨーロピアン・ウェルネス・バイオメディカル・グループ会長のProf. Dato’ Sri Dr. Mike K.S. Chan(マレーシア在住)は、40年間にわたり幹細胞、免疫学、生物再生医学の科学者、研究者、著者、教育者として世界的貢献を果たしてきた人物である。

世界各地に46の病院とメディカル・ウエルネス・センターを所有、共同経営している(2024年現在)。

米国と英国で50冊以上の学術書と100以上の出版物を執筆。

幹細胞、免疫学、バイオテクノロジーにおいて50の国際特許を保有。

● 米国リンカーン大学クアラルンプール校非常勤教授。

● ESAAM(欧州予防・再生・抗加齢医学会)理事、再生医療科学委員会委員長、アジア委員長。

● AASCP-USA(米国幹細胞医学会)准教授。

● 日本再生医療学会MMJ(多次元ホリスティック医療チームジャパン)会長。

● BWA-Germany(中国、インドネシア、マレーシアとのドイツ連邦経済発展・対外貿易協会)上院議員。

● チューリッヒの有名なSSP(スイス・ストラテジック・パートナーズ)のヘルスケア・アドバイザー。

フォーチュン500社。

● 元A4M-USA(米国抗加齢医学会)タイ支部長。

● ESAAM(欧州予防・再生・抗加齢医学会)会長(アジア地域)。

● 世界的な幹細胞学会であるIASCT(国際幹細胞移植学会)会長/創設者(米国)。

● IACT(国際細胞治療学会)会長(スイス)。

● 世界で30以上の表紙を飾る

● 発明と革新、品質、トップ・アントレプレナー・リーダーシップにおいて、国際的に30以上の賞を受賞。

● 世界中の国際的な科学・医療アンチエイジング学会で1,000回以上講演。

● 彼のVIP顧客は、大統領、国家元首、ハリウッド、香港、中国のセレブリティ、スポーツマン、武道家、リッチ&フェイマスで構成されている。

● また、スイス、ドイツ、マレーシアの医療ツーリズム、ウェルネス・ツーリズム、教育ツーリズムに多大な貢献をし、アメリカ、ポルトガルなど世界各地の医師と協力している。

■イベントハイライト

1. 新刊書籍発表&記念パーティー

日時:2024年11月9日(土)16:30-17:30

場所:紀尾井カンファレンス(東京ガーデンテラス紀尾井町 永田町・赤坂見附)

株式会社サンシナジーでは医療関係者や教育関係者向けに、2冊の自閉スペクトラム症に関する書籍の出版が決定しました。

一般発売に先駆け、この日メディアと関係者に向けて新刊書籍記者発表のパーティを行います。

AUTISM SPECTRUM DISORDER, INTEGRATIVE APPROACH

「自閉症スペクトラム治療ハンドブック 統合医療的アプローチ」(11月15日一般発売)

本書は、医師だけでなく一般に向けた統合医療的アプローチによる自閉スペクトラム症 治療の新刊書籍です。

理解しやすいイラスト付きでわかりやすくバイオロジカルな療法や症例についての情報がまとめられています。

(Prof. Dato’ Sri Dr. Mike K.S. Chan/Dr. Dina Tulina 翻訳:木村 慶子・木村 凱一 監修:木村 一相)

AUTISM SPECTRUM DISORDER: BIOREGENERATIVE MEDICINE WITH STEM CELL THERAPY

「自閉症スペクトラム: 幹細胞療法による生物学的再生医療」(12月15日一般発売)

(著者:Prof. Dato’ Sri Dr. Mike K.S. Chan, Dr. Yuriy Nalapko, MD, PhD, Dr. Svetlana Yartseva, MD, PhD, Prof. Dato’ Sri Dr. Michelle B.F. Wong, ND, PhD (翻訳:木村 一相 編集:木村 慶子)

上記2冊の書籍では35年にわたる実績を持つヨーロピアン・ウェルネス・バイオメディカル・グループの幹細胞療法がもたらす治療効果と安全性について詳述しています。

2. 特別講演会:Prof. Dato’ Sri Dr. Mike Chan at AMWC JAPAN

◆イベント名:AMWC JAPAN 2024

◆日程:2024年11月10日(日)〜11月11日(月)

11月10日(日)コングレス会場 9:20-18:00/展示会場 8:30-18:00

11月11日(月)コングレス会場 8:40-17:10/展示会場 8:30-17:10

◆場所:ANAインターコンチネンタルホテル東京

AMWC JAPAN 2024 (Day 1)

Venue :ANA Intercontinental Hotel Tokyo, Congress Room

1st Lecture:「幹細胞治療:全臓器対応型の美容医療への新しい応用」

Venue :Hall 2

2nd Lecture:「標的組織および脳特異的再生における幹細胞、ペプチド、エクソソームの精密医療:アンチエイジングと難治性疾患への応用」

Venue :Hall 3

MMJ学会ブース:A-058

再生医療の世界的権威であるProf. Dato’ Sri Dr. Mike K.S. Chanが来日し、最先端の幹細胞治療について世界最大規模の美容学会AMWC JAPAN 2024にて日本語で講演します。

医師向けの学会ながら、一般の方も聴講可能です。

会期中は、ヨーロピアン・ウェルネス・バイオメディカル・グループの技術と知識が紹介される展示ブースを設営し、世界中のセレブリティやVVIPを虜にする最先端の幹細胞治療に触れていただくことができます。

3. 幹細胞治療トレーニングと症例発表会

日時:2024年12月15日(日)10:00-17:00

場所:紀尾井カンファレンス(東京ガーデンテラス紀尾井町 永田町・赤坂見附)

国内外の医師・歯科医師・獣医師を対象に、臨床応用と実践を目的とした幹細胞治療のトレーニングと海外35カ国で実績を誇る前駆幹細胞治療が学べます。

ペプチド製品や特異的能動免疫療法(ASI療法)など、実際の治療症例を発表し、最新の治療技術を学ぶ絶好の機会です。

MMJ学会による貴重な日本での再生療法や前駆幹細胞治療、ペプチド療法の症例発表もあります。

日本からの患者様はMMJ学会事務局株式会社サンシナジーが専任窓口として世界のヨーロピアンウエルネスセンターへ紹介します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 再生医療の未来を拓く!サンシナジー「最先端幹細胞治療の教育啓蒙イベント&出版記念イベント」 appeared first on Dtimes.