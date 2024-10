初の東京、大阪ツアー！UNICODE「TOGETHER UNICODE」

全員日本人で構成されたK-POPアイドル「UNICODE」初の東京、大阪ツアーが2014年12月・2025年1月に開催することが決定しました。

UNICODE「TOGETHER UNICODE」

「UNICODE」は2023年4月に『ABEMA』で公開された日本最大のK-POPオンラインオーディション『PROJECT K』で25,000人から選抜された5人組ガールズグループ。

また2024年4月17日に韓国デビュー。

デビュー直後から「SHOW CHAMPION」や「MUSIC BANK」など数々の有名音楽番組に出演し、BRIKOREAによる6月K-POP新人アイドルグループ・ブランド評判では「ILLIT」や「BABYMONSTER」に並びTOP10にランクイン。

日本では2024年7月23日にシングル「HELLO WORLD」でデビューしました。

MIO(ミオ)、HANA(ハナ)、ERIN(エリン)、SOOAH(スア)、YURA(ユラ)のメンバー全員が日本人で韓国語も話せるのが特徴。

グループ名は、統一性を表す“Unity”と記号・暗号を表す“Code”の合成語で、「彼女たちの音楽は、共用されるコードのように全世界で通じる」という意味が込められています。

そんな彼女達の初の東京、大阪ツアーは今まで見せたことのない新しい舞台も準備中。

■ツアー概要

『TOKYO』

★TOKYO SHOWCASE 2024年12月3日(火)

開場18:30/開演19:00 @PLUSWIN HALL 六本木

(入場無料公演) ※参加方法は後日発表

【日時】

12月4日(水)、5日(木)、11日(水)、12日(木)、18日(水)、19日(木)、26日(木)、27日(金)

各公演 1部:14時START/2部:19時START

※開場は開演の30分前

※公演後に有料特典会有り

【会場】

PLUSWIN HALL 六本木(東京都港区六本木5-16-52 インペリアル六本木2号館B1F)

【チケット】

楽天チケット(自由席/先着)

5,000円(税込み)当日別途1D 600円

※整理番号付き自由席

チケット販売: https://r-t.jp/Unicode202412

(2024年11月1日17時から販売)

『OSAKA』

★OSAKA SHOWCASE 2025年1月4日(土)

開場18:30/開演19:00 @PLUSWIN HALL 南堀江

(入場無料公演) ※参加方法は後日発表

【日時】

1月5日(日)、6日(月)、11日(土)、12日(日)、17日(金)、19日(日)、26日(日)

各公演 1部:14時START/2部:19時START

(1月6日は1部 19時START)

※開場は開演の30分前

※公演後に有料特典会有り

【会場】

PLUSWIN HALL 南堀江(大阪市西区南堀江1-15-11 WINビル1F)

1月26日(日)のみ PLUSWIN HALL OSAKA(大阪市中央区宗右衛門町2-3 美松ビルB1)

【チケット】

楽天チケット(自由席/先着)

5,000円(税込み)当日別途1D 600円

※整理番号付き自由席

チケット販売: https://r-t.jp/Unicode202501

(2024年11月1日18時から販売)

詳細: https://www.pluswin.net/news-1-1/unicode-live-tour-together-unicod812024-2025

主催:PLUSWIN株式会社

