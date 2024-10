ivu鬼出演！エピカ・沖縄『NEW WAVE NEXT』

「エピカ・沖縄」にて、2024年11月3日(日)、『NEW WAVE NEXT』の開催が決定しました。

エピカ・沖縄『NEW WAVE NEXT』

【開催概要】

祝日前日の500〜800人店舗集客するパーティーのメインタイムに新人アーティストのライブを行うという、クラブシーンでは前代未聞の新たなる企画がスタートしました。

イベント名:『NEW WAVE NEXT』

アーティストキャスティング条件はCEO兼PRODUCERである高田一司氏が、4月29日千葉雄喜主催の王子にて開催されたDogsのイベントにインスパイアを受け、人気やヒット曲などに囚われず、パワーや人間性、センスなどに感銘を受けたアーティストを、高田一司氏自らが自分の目で見てキャスティングしています。

これからのシーンに出てくるであろう若手や無名のアーティストを厳選し、満員のフロアで挑戦させる異例のイベント『NEW WAVE NEXT』。

第一回開催 9月15日(日) 『kenayeboi』

Instagram: https://www.instagram.com/kenayeboi

Jin DoggやYoung Cocoといった関西を代表するアーティストのもと勢力的に活動し千葉雄喜主催のdogsにも出演した『kenayeboi』をキャスティング。

第二回開催 9月22日(日) 『Double Up』

Instagram: https://www.instagram.com/doubleup_official

BAD HOPメンバーとエピカにて共同開催したイベント『Vacance』にて前座を務めた川崎SOUTH SIDEの新生デュオ『Double Up』をキャスティング。

そして今回第三弾では、東京世田谷の新生NEXT KANDYTOWNと期待される『ivu鬼』を迎え開催決定!

【JAPAN NO.1 HIP HOP NIGHT CLUB EPICA】

エピカ・沖縄とは、世界最大規模のヒップホップフェスティバル『Rolling Loud Thailand』のプレパーティーにも推奨され、グローバルな視点で高田 一司氏がプロデュースするDJナイトクラブになります。

国内外屈指のトップクラスDJキャスティングや、ヘッドライナークラスのアーティストキャスティング制作と、更に高田 一司氏自らが才能を見出した若手から中堅のアーティストなどのキャスティングによる、パーティー制作は毎回満員御礼となる実績を残しています。

2019年〜、CEO兼プロデューサーに『高田 一司(takada katsuji)』氏を迎え、独自の沖縄地域マーケティング論、クラブビジネスのブランディング戦略、リゾート地での人事戦略論を提唱し、EDM全盛期に流行りばかりを追いかけ、コンセプトの無い潰れかけたナイトクラブを見事に再生しました。

日本のインバウンド需要のテーマでもある、ナイトエンターテインメント部門をヒップホップという音楽のジャンルから世界でも注目される、日本No.1 ヒップホップクラブを誕生させ、1つの店舗が地域の文化となり、周辺の商業施設の活性化へと繋がりました。

〈実績〉

◯2024年、世界最大規模のヒップホップフェスティバル『Rolling Loud Thailand』とのポップアップ・プレパーティーをDJ LEAD氏と共に開催。

○日本人ヒップホップアーティスト初の約6万人を動員した東京ドームソールドアウト公演『BAD HOP THE FINAL at TOKYO DOME』を成功させ、解散した元『BAD HOP』メンバーとの業界では超異例のパーティー制作を、BAD HOPメンバー8人と『Vacance』を制作し、共同開催。

○2023年、2024年、2年連続『AK-69』オフィシャル全国ツアー「AK-69 LIVE TOUR 2024 -Enlightenment-」全国唯一のクラブ会場として2年連続開催。

○元KANDYTOWN『KEIJU』2024年、東名阪神Zeppツアー 唯一のクラブ会場での開催。

○『THE WAVE』エピカにて毎週土曜日、1,000人をアベレージで集客する日本No.1ヒップホップ、モンスターパーティーを『DJ DANBO』とプロデュース開催。

◯ 渋谷、道玄坂のHIP HOPの聖地“HARLEM”にてDJ KOYA & DJ KANGOの2人で2001年にスタートし、2019年に幕を閉じた伝説のモンスターイベント『RED ZONE』をエピカ・沖縄にて5年ぶりに復活開催させ、1,200人の集客を収める。

◯世界的アーティストKOHHとして引退後、2年半の時を経て、チーム友達の楽曲で2024年彗星の様に現れた千葉雄喜をキャスティング制作。

更にクリエイティブディレクター高橋 良、世界的ビートメーカーKoshy、マネージャー庄司 俊平、YOUNG COCO、MaRI、SOCKSを迎え、9周年アニバーサリーパーティーとしてキャスティング制作。

◯2022年、2023年、2024年、エピカの7〜9周年アニバーサリーマンスリーパーティーの3年連続ヘッドライナーとしてOZworldを制作キャスティング。

『NEW WAVE NEXT』

日程:2024年11月3日 日曜日

時間:OPEN 21:00/CLOSED 6:00

場所:epica OKINAWA

SP GUEST:ivu鬼

DJ’s :KOYA, MAYUMI, TASK, 244, COHEY

<ivu鬼 プロフィール>

ivu鬼1

ivu鬼(いぶき)東京都出身のラッパー。

14才までは静岡県の伊東市で育ち、その後東京都世田谷区で今も活動を続けている。

高校時代にはアメリカのユタ州に留学をし本場のHIPHOPを感じた。

ivu鬼の感性豊かなlyricと観客を魅了するオーラには、今後のHIPHOPに影響をもたらすだろう。

自身のオーガナイズイベント「Hameln」では、300人規模のパーティーを主催している。

2022年にはテレビ番組「ぽかぽか」にて、20才の成人代表としてrapを地上波で披露し多くの人が涙を流した。

その若さゆえの真っ直ぐな気持ちを乗せた曲には、若者からの支持を多く持ち、「Wonderland」では、back dancerをつけて踊るなど多彩なパフォーマンスに今後も期待ができるだろう。

【epica OKINAWA】

〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F

◇年中無休 OPEN - CLOSED

9:00PM - 6:00AM (週末/WEEKEND)

9:00PM - 5:00AM (平日/WEEKDAY)

◯SNS Follower

女性入場無料 & 3ドリンク

(イベント時は適用外になる場合があります。)

※18歳から入場可能

