オープニングキャンペーンでミニガラスカッププレゼント！Soup Stock Tokyo三井アウトレットパークマリンピア神戸店

JR東海リテイリング・プラスは、スープストックトーキョーと締結したフランチャイズ契約に基づき、2024年11月26日(火)に開業する「三井アウトレットパーク マリンピア神戸」内に「Soup Stock Tokyo 三井アウトレットパーク マリンピア神戸店」をオープンします。

Soup Stock Tokyo 三井アウトレットパーク マリンピア神戸店

《店舗概要》

●所在地 :兵庫県神戸市垂水区海岸通12-2

●オープン日:2024年11月26日(火)

●営業時間 :10:00〜21:00(LO20:30)

●休業日 :三井アウトレットパーク マリンピア神戸の休業日に準ずる

●席数 :19席

●サービス :店内飲食、テイクアウト、モバイルオーダー

●設備 :完全禁煙、Wi-Fi、電源席あり

《メニュー例》

東京チキンカレー

オマール海老のビスク

ウーロン茶(花いろ烏龍茶)

白胡麻ご飯

東京ボルシチ

《オープニングキャンペーン》

冷凍スープ8個セット購入で、ミニガラスカッププレゼント!!

先着50名様 無くなり次第終了

内容【冷凍スープ8個+クーラーバック+ミニガラスカップ】

店長コメント

2024年11月26日(火)、三井アウトレットパーク マリンピア神戸にSoup Stock Tokyoがオープンします。

三井アウトレットパーク マリンピア神戸は、ショッピングだけでなく、アクティビティやグルメも時間を忘れて存分に楽しめるリゾートアウトレットです。

私たちも、日常の忙しさから離れ、時間を忘れて過ごせるような、皆さまへ寄り添える店にしたいと思っています。

この場所をこれから沢山のかたに愛していただけるよう、素材にこだわったおいしいスープとおもてなしでお迎えします。

スタッフ一同、皆さまにお会いできることを楽しみにしています。

※営業時間は「三井アウトレットパーク マリンピア神戸」の営業時間によって変更する場合があります。

※画像はイメージです。

※内容・価格・数量等は変更する場合があります。

また、急遽販売を終了する場合があります。

