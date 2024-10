総務大臣賞／ACCグランプリが決定！ACC「2024 64th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」

ACCは、「2024 64th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」の作品受付を2024年6月3日(月)〜7月8日(月)にかけて行い、応募総数2,323本の中から全9部門の「総務大臣賞/ACCグランプリ」ほか各賞を決定しました。

ACC「2024 64th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」

ACCは、「2024 64th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」の作品受付を2024年6月3日(月)〜7月8日(月)にかけて行い、応募総数2,323本の中から全9部門の「総務大臣賞/ACCグランプリ」ほか各賞を決定しました。

一部の入賞作品につきましては、2024年12月26日(木)17時までの期間限定で、作品に関連する映像や音声等を公開します。

各部門の審査会は、2024年8月下旬〜10月中旬にかけて実施され、さまざまな業界の第一線で活躍するクリエイターや有識者、著名人など延べ121名の審査委員が厳正な審査を行いました。

【9部門 審査委員一覧】

https://www.acc-awards.com/juries2024/

また、12月に開催するイベント「TOKYO CREATIVE CROSSING 2024(クリクロ)」では、部門ごとに審査委員による講評・審査会こぼれ話などをオンライン配信します。

視聴は無料で、どなたでも参加可能です。

詳しくはクリクロ特設サイトを確認してください。

なお、本アワードの贈賞式は、12月6日(金)に東京ポートシティ竹芝 ポートホールにて行う予定です。

(ご招待制のため、お申し込みは受け付けておりません)

【「TOKYO CREATIVE CROSSING 2024」イベント概要】

■WEBプログラム配信

・日程 : 2024年12月2日(月)〜12月4日(水)

2日(月) 15:00〜19:05

3日(火) 15:00〜18:50

4日(水) 15:00〜20:35

※時間は、進行により前後する場合があります。

また、変更等あった場合は「TOKYO CREATIVE CROSSING

2024」特設サイトにて告知します。

・会場 : オンライン配信

・対象者 : どなたでも参加可能

※一部、ACC会員社のみの視聴となるコンテンツがあります。

・参加費 : 無料

・参加方法 : 「TOKYO CREATIVE CROSSING 2024」

特設サイトでのライブ配信視聴(登録不要)

※ACC会員社のみ視聴可能なコンテンツについては、

ご登録が必須となります。

・特設サイト: https://tokyo-creative-crossing.com

・その他 : イベント後には、アーカイブ配信も予定しています(年内予定)。

セッションごとの参加が可能です。

実施内容や時間は変更になる可能性があります。

【「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」ロゴ・トロフィー】

「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」ロゴ・トロフィー

各部門の「総務大臣賞/ACCグランプリ」は以下の通りです。

〜2024 64th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS

「総務大臣賞/ACCグランプリ」作品一覧〜

【フィルム部門】

Aカテゴリー(テレビCM)

広告主 :大塚製薬

商品名 :カロリーメイト

題名 :光も影も

秒数 :120

広告会社:博報堂/catch/ENOAD

制作会社:AOI Pro.

フィルム部門A 大塚製薬/カロリーメイト/光も影も

Bカテゴリー(Online Film)

広告主 :日本マクドナルド

商品名 :夜マック

題名 :特別じゃない、しあわせな時間。

親子篇

特別じゃない、しあわせな時間。

男子高校生篇

特別じゃない、しあわせな時間。

モンスターズ篇

特別じゃない、しあわせな時間。

カップル篇

特別じゃない、しあわせな時間。

父と子篇

特別じゃない、しあわせな時間。

ひとり時間

秒数 :20/20/20/20/20/20

広告会社:電通

制作会社:ギークピクチュアズ

フィルム部門B 日本マクドナルド/夜マック/特別じゃない、しあわせな時間。

【フィルムクラフト部門】

該当なし

【ラジオ&オーディオ広告部門】

Aカテゴリー(ラジオCM)

広告主 :タマノイ酢

商品名 :すしのこ

題名 :OTOMORE

秒 数 :90

広告会社:CHERRY

制作会社:ヒッツコーポレーション

Bカテゴリー(オーディオエグゼキューション)

該当なし

【マーケティング・エフェクティブネス部門】

広告主 :トリドールホールディングス

商品名 :丸亀シェイクうどん

キャンペーン名:「丸亀シェイクうどん」市場創造

広告会社 :博報堂

制作会社 :TYO

マーケティング・エフェクティブネス部門 トリドールホールディングス/「丸亀シェイクうどん」市場創造

【ブランデッド・コミュニケーション部門】

Aカテゴリー(デジタル・エクスペリエンス)

広告主 :『進撃の巨人』ワールドワイド・アフターパーティー製作委員会/

MyAnimeList

商品名 :『進撃の巨人』

作品名 :TVアニメ放送完結記念

『進撃の巨人』ワールドワイド・アフターパーティー

広告会社:電通/電通ライブ

制作会社:stu/VVQ/IMAGICA EEX/ポルタメント/Tachytelic

ブランデッド・コミュニケーション部門A TVアニメ放送完結記念『進撃の巨人』ワールドワイド・アフターパーティー

Bカテゴリー(プロモーション/アクティベーション)

広告主 :BURGER KING JAPAN

商品名 :バーガーキング

作品名 :バーガーキングを増やそう

広告会社:ザ・プロデュース/DE

制作会社:アンティル/博報堂アイ・スタジオ

ブランデッド・コミュニケーション部門B BURGER KING JAPAN/バーガーキングを増やそう

Cカテゴリー(ソーシャル・インフルーエンス)

広告主 :味の素冷凍食品

商品名 :ギョーザ

作品名 :冷凍餃子フライパンチャレンジ

広告会社:本田事務所/I&CO Tokyo

制作会社:ピラミッドフィルムクアドラ/鬼/.ma/アイトゥエフ/マテリアル

ブランデッド・コミュニケーション部門C 味の素冷凍食品/冷凍餃子フライパンチャレンジ

【PR部門】

推進主体:マイナビ

タイトル:座ってイイッスPROJECT

広告会社:TBWA HAKUHODO

広告会社:ロボット

PR部門 マイナビ/座ってイイッスPROJECT

【デザイン部門】

広告主:アイリス

商品名:nodoca(ノドカ)

作品名:進化し続けるAI医療機器nodoca(ノドカ)

デザイン部門 アイリス/進化し続けるAI医療機器nodoca(ノドカ)

【メディアクリエイティブ部門】

タイトル:オードリーのオールナイトマック

媒体社 :ニッポン放送

広告主 :日本マクドナルド

広告会社:博報堂DYメディアパートナーズ/TBWA HAKUHODO

制作会社:ロボット

メディアクリエイティブ部門 オードリーのオールナイトマック

【クリエイティブイノベーション部門】

タイトル :進化し続けるAI医療機器nodoca(ノドカ)

応募団体 :アイリス

カテゴリー:プロダクト&サービス

クリエイティブイノベーション部門 アイリス/進化し続けるAI医療機器nodoca

