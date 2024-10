エジソンママは、「にぎってチョッキン爪切りはさみ」を2024年10月下旬より販売中です。

エジソンママ「にぎってチョッキン爪切りはさみ」

メーカー希望小売価格: 1,100円(税込)

商品URL : https://products.edisonmama.com/SHOP/KJR100310.html

エジソンママは、「にぎってチョッキン爪切りはさみ」を2024年10月下旬より販売中。

■開発背景〜「家族みんなが使いやすい」がコンセプトの新しい“握るだけ”爪切りはさみ

「家族みんなが使いやすい」をコンセプトに開発されたこの商品は、 握って切る簡単ワンステップで、赤ちゃんの爪ケアが完結する工夫がされています。

■商品特徴

〈ポイント1:操作方法は握るだけ!手指の大きさや利き手を選ばないユニバーサルデザイン〉

利き手や手の大きさを選ばない

握るだけで使える設計で、指を通す必要もなく利き手の心配もありません。

手の大きさや指の太さが操作に影響を与えず、はさみの根本的な欠点である「利き手と反対の手で操作する扱いにくさ」を解決します。

〈ポイント2:手のひら全体で握るから、加減がしやすく細かな操作が可能〉

手全体で操作

滑りにくく、手にフィットするエラストマーグリップ。

指だけでなく、手のひら全体で握るので安定的な操作が可能。

産後ママの手首にも優しく、力も切るスピードも簡単に調整しやすい仕様です。

〈ポイント3:極薄刃×ナミナミ形状が叶える“時短なめらか仕上がり”〉

薄い爪も切りやすく、なめらかに

特徴的なナミナミ形状の刃で、断面がより滑らかな仕上がりに。

やすりが不要になるため、じっとしていられない赤ちゃんや忙しいママ・パパにとって、ワンステップで爪ケアが叶う嬉しいポイントです。

また、小さく薄い赤ちゃんの爪の間にも入れやすいよう、厚さわずか0.4mmの極薄刃を採用。

新生児〜幼児まで使える少し長めの刃になっています。

爪切り簡単比較

■家族みんなでチョッキン!

家族みんなでチョッキン

保育園や幼稚園では、年中さんからはさみの使い方を学び使い始めることから、「にぎってチョッキン爪切りはさみ」であれば「自分でやってみたい!」というお子様の気持ちを尊重し、挑戦を見守ることもできます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ワンステップで赤ちゃんの爪ケアが完結!エジソンママ「にぎってチョッキン爪切りはさみ」 appeared first on Dtimes.