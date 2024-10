「清水エスパルス」コラボ！野菜をMOTTO「ベジMOTTOシリーズ」

「野菜をMOTTO」は11月6日(水)、静岡市清水区を本拠地とするプロサッカーチーム「清水エスパルス」とのコラボレーションパッケージのスープを発売します。

野菜をMOTTO「ベジMOTTOシリーズ」

「野菜をMOTTO」のベジMOTTOシリーズは国産野菜たっぷりのスープをレンジで1分で手軽に楽しめる、保存料・着色料不使用のスープです。

チームカラーを取り入れ、マスコットキャラクターや選手が入ったパッケージの特別なスープセットです。

忙しい日々の食事や大切な方への贈り物に最適です。

●野菜をMOTTO 清水エスパルス限定コラボパッケージ商品概要

価格:税込3,942円(税抜3,650円)

発売日:

2024年11月6日(水)

※2024年11月3日清水エスパルスホーム戦のブースにて先行販売

コラボレーション内容:

野菜をMOTTO×清水エスパルス限定パッケージデザイン

スープセット内容:

・北海道産皮つきかぼちゃのほっこりスープ × パルちゃん

・静岡産「あかでみトマト」で煮込んだ7種野菜と3種の豆が甘み豊かなミネストローネ × 北川航也選手

・国産豚バラと大根と生姜のほっこりぽかぽか養生スープ × 乾貴士選手

・北海道産とうもろこし「スイートキッス」のつぶつぶたっぷりポタージュ × 山原怜音選手

・薬膳食材をことこと煮込んだやさしく滋養参鶏湯 × 権田修一選手

・あさりと国産野菜の濃厚クリーミーなクラムチャウダー × カルリーニョス・ジュニオ選手

ボックスにも限定のラッピングをしています

野菜をMOTTOと清水エスパルスのコラボレーションです

●販売場所:公式オンラインショップ、一部店舗

モンマルシェ清水本店

〒424-0949 静岡県静岡市清水区本町1-7

野菜をMOTTOパルシェ食彩館店

〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町49(JR静岡駅 パルシェ食彩館(1F)内)

