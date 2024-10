幅広のマグネット式フラップ！モンブラン「サルトリアル 日本限定トートバッグ」

モンブランは、11月1日(金)よりメゾンを代表するレザーコレクション サルトリアルの日本限定トートバッグを発売します。

モンブラン「サルトリアル 日本限定トートバッグ」

モンブランは、エレガントなスタイルと高い実用性を兼ね備えたサルトリアル コレクションより、エンベロープ トートバッグと名付けられた新作の日本限定トートバッグを発売します。

日本からのリクエストを元に、モンブランのアーティスティック ディレクターのマルコ・トマセッタがデザインを起こしたこのトートバッグは、容量、マチ、形状、ハンドルの長さなどの細部にわたり、日本人の日常にマッチしたものを特別に開発しました。

ディテールには、筆記文化を推奨するモンブランならではの発想で封筒やペン先の形状を取り入れ、ブラックのバッグに採用されたブルーのライニングはインクを想起させモンブランのDNAを表現します。

内側のジップ式ポケットや筆記具用ループ、マグネット式のフラップなど、実用的な機能が数多く備えられ、ビジネスシーンをはじめ休日のお出かけにも最適なトートバッグです。

サルトリアル エンベロープ トートバッグ ブラック

サルトリアル エンベロープ トートバッグ グラベル

11月1日発売、エンベロープ トートバッグ(ブラック、グラベル)¥199,100(税込)

H30 x W32 x D13cm

サフィアーノレザー製

幅広のマグネット式フラップを採用することで、バッグの中身が見えたり飛び出すことを防ぎます。

幅広のマグネット式フラップを採用

さらに、11月1日(金)から12月31日(火)の期間、カリグラファー島野真希さんによるパーソナライズサービスを行います。

付属のタグに箔でイニシャルを入れ、世界に一つだけのバッグです。

タグをお預かり後、約2週間で納品します。

パーソナライズサービスイメージ

【取り扱い店舗】

モンブラン 銀座本店、銀座三越店、阪急メンズ東京店、日本橋三越本店、日本橋高島屋店、伊勢丹新宿店、小田急新宿店、名古屋松坂屋店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、京都高島屋店、阪急メンズ大阪店、大阪高島屋店、岩田屋本店、大丸札幌店、モンブラン公式オンラインブティック

