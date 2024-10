日本歯磨工業会は、日本歯磨工業会が目指す健康のあり方を表現したコンセプトメッセージ「歯みがきで心と体を健やかに」の主旨を皆さまとともに考えるため、昨年に引き続き4回目のクイズ&イラスト募集キャンペーンを開催。

最優秀賞をはじめ優秀作品を選出、表彰式を2024年10月18日(金)に実施しました。

日本歯磨工業会「歯みがきで心と体を健やかに」イラストコンテスト

日本歯磨工業会は、日本歯磨工業会が目指す健康のあり方を表現したコンセプトメッセージ「歯みがきで心と体を健やかに」の主旨を皆さまとともに考えるため、昨年に引き続き4回目のクイズ&イラスト募集キャンペーンを開催。

最優秀賞をはじめ優秀作品を選出、表彰式を2024年10月18日(金)に実施。

クイズには4,744件の応募がありました。

正解者の中から抽選で100名様にオリジナル図書カードをプレゼントされました。

また、イラスト募集には過去最高の271件の応募があり、当工業会で審査を実施して、日本歯磨工業会会長賞(賞金10万円)、優秀賞3作品(賞金5万円)、キッズ優秀賞3作品(賞品5千円の図書券)、佳作10作品(賞品オーラルケアセット5千円分)を決定、最優秀賞の日本歯磨工業会会長賞には、千葉県在住の北村友莉さんの作品が選出されました。

キャンペーン参加者の皆さまからは、「歯がキレイだとよく笑うことができるし、笑うことが健康にもつながる、美味しく食事ができるのも歯が健康でないとできないので、とても説得力があるコンセプトメッセージだと思いました」「キャンペーンをきっかけに、ホームページでたくさん教えて頂けて、ビックリするやら参考にするやらで、とても助かります。

今ある歯を大切にしていきたいと思います」「自分の未来のために、あらためて歯みがきや定期検診をしっかり頑張ろうと思います」「これを描いたことをきっかけに自分でもこれまで以上にきちんと歯を磨いていこうと思います!」などメッセージの主旨に共感する声が多数寄せられました。

◆日本歯磨工業会 コンセプトメッセージキャンペーン イラスト募集・受賞作 紹介ページ

https://www.hamigaki.gr.jp/hamigaki2/campaign/concept_result2024.html

◆最優秀賞「日本歯磨工業会会長賞」表彰式を実施

2024年10月18日(金)、東京都中央区日本橋の日本歯磨工業会事務所にて会長賞の表彰式が行われ、草野広報委員長より賞状と賞金10万円が受賞者の北村友莉さんに授与されました。

表彰式にて 左から北村友莉さん、草野広報委員長

◎日本歯磨工業会会長賞 受賞者 北村友莉さんのコメント

「子どもの頃、歯みがきと歯医者さんが大嫌いで、両親に羽交い絞めにされ泣きながら歯をみがいていました。

その後、信頼できる『掛かりつけ歯科医』に出会うことができ、一人暮らしとなった今は、歯みがきに加えてデンタルフロスも使い、おやつには煮干しを食べたりして歯の健康に気を位配っています。

大人になって歯の大切さを実感し、両親の熱心な指導に感謝できるようになりました。

最近は“笑う”“話す”を意識して行っていて、そのことが、お口はもちろん、心も健康になることを実感しています。

今回の絵は、工業会のコンセプトメッセージへの共感から、子どもの頃、もっと笑顔で歯をみがきたかった、もし自分に子どもができても笑顔で歯をみがいてほしい、という気持ちが湧いてきて、自分の描きたい絵を無心に描くことができ、悔いの残らない作品となりました。

」

◆日本歯磨工業会 コンセプトメッセージキャンペーン イラスト募集・受賞作品の一例

優秀賞:大阪府 まりもさんの作品

優秀賞:愛媛県 ayaさんの作品

優秀賞:大分県 吉崎ゆみさんの作品

佳作:静岡県 なえなえさんの作品

佳作:埼玉県 パパくまさんの作品

佳作:神奈川県 松浦りえさんの作品

佳作:大阪府 あやかなさんの作品

キッズ優秀賞:神奈川県 笠川深舟さんの作品

キッズ優秀賞:岐阜県 れーずんさんの作品

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 健康のあり方を表現!日本歯磨工業会「歯みがきで心と体を健やかに」イラストコンテスト appeared first on Dtimes.