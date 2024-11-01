軽量化と強度を両立！monoto design「HEX」
monoto designは、独自にデザインしたミニクルーザー「HEX」の一般販売を「HEX online store」にて2024年10月30日(水)より販売中です。
monoto design「HEX」
内容 ： mini cruiser
カラー ： Black
サイズ ： 23cm(幅)×43cm(長さ)×12cm(高さ)
販売場所： https://hexcruiser.shop/
monoto designは、独自にデザインしたミニクルーザー「HEX」の一般販売を「HEX online store」にて2024年10月30日(水)より販売中。
※2024年10月24日時点での、国内大手クラウドファンディング Makuake、CAMPFIRE、GREEN FUNDINGのスケートボード関連商品での同社調査結果です。
HEX minicruiser2
HEX minicruiser5
■特徴
HEXは重心を取りやすい特殊構造(前にしか進まない構造)と乗りやすい幅、奥行きを維持しつつ六角格子構造のボードにすることで、軽量化と強度を両立しています。
前にしか進まない新規の特殊構造(特許出願済み)により、走行時の重心バランスが取りやすくリデザイン。
従来のスケートボードでよく見られるトリック等には制限がかかりますが、移動に特化した新型のスケートボードとなっています。
上記、デザイン性と前にしか進まない新しい構造が評価され国際デザイン賞である「DIA」にてスケートボードとして初めて 「Young Talents Award」を受賞しました。
HEXサイズ比較
特許構造で重心が取れる範囲を拡大
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