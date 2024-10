くるみの豊かな風味と食感を堪能！カリフォルニア くるみ協会「アマンド初コラボ　秋の期間限定メニュー」

カリフォルニア くるみ協会は、アマンドと初コラボレーションした秋の期間限定メニュー3品が、アマンド六本木店にて2024年11月1日から10日まで提供!

カリフォルニア くるみ協会は、アマンド(と初コラボレーションした秋の期間限定メニュー3品が、アマンド六本木店にて2024年11月1日から10日まで提供します。

期間中、カリフォルニアくるみのコーナーを店内に設け、カリフォルニアくるみについて詳しく知ることができる冊子やレシピを配布します。

くるみは、身体で生成されないオメガ3脂肪酸がナッツ類で唯一豊富で、ポリフェノールや食物繊維、たんぱく質、ビタミン、ミネラル等の栄養をバランスよく含んだスーパーフードです。

そのまま食べるのはもちろん、トッピングやフィリングとして料理に使われています。

2024年、開店60周年を迎えたアマンド六本木店は、「アマンドピンク」を基調とした独特な外観が特徴で、東京・六本木の交差点のシンボルとして多くの人々に愛されている喫茶店です。

洋食やスイーツのイートインメニューに加え、焼き菓子や生菓子のテイクアウト商品も豊富に取り揃えています。

くるみの豊かな風味と食感を堪能できる軽食やスイーツのオリジナルメニューです。

くるみとハーブチキンのパンサラダ

くるみとハーブチキンのパンサラダ 1,300円(くるみ約5粒使用)

くるみのペーストをぬり、焼き上げた胚芽パンにハーブチキンと彩り野菜をのせたパンサラダ。

くるみとイチジクのチーズをのせて

くるみとさつまいものミルクセーキ

くるみとさつまいものミルクセーキ 900円(くるみ約8粒使用)

ローストしたくるみにさつまいも、バニラアイスをブレンドした濃厚な味わいのデザートドリンク

ローストくるみのモンブラン

ローストくるみのモンブラン 650円(ドリンクセット 1,250円)(くるみ約3.5粒使用)

くるみペーストとモンブランクリームをあわせた秋らしい味わいのオリジナルデザート

*すべて税込価格です。

*メニューや価格は予告なく変更になることがあります。

*販売期間内でも品切れや販売終了の場合があります。

■アマンド六本木店 http://www.roppongi-almond.jp/

〒106-0032 東京都港区六本木6-1-26

営業時間:平日・土 10:00〜22:00、日・祝 10:00〜21:00

*営業時間は変更となる可能性があります。

